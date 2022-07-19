Reuters'ın anketi: 'TCMB'den en az bir yıl daha politika faizi tepkisi beklenmiyor'

19 Temmuz 2022 Salı, 16:02

Reuters'ın toplam 36 katılımcı ile 12-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği anketteki medyan tahmine göre, TÜİK'in açıkladığı yıllık 78.62 olan TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 70 seviyesine inmesi beklenirken; 2023 sonunda ise ancak yüzde 34.4 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 2023 şubat, mart aylarından itibaren enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklarken, bu döneme denk gelen 2023'ün birinci çeyrek sonunda enflasyonun ancak yüzde 50.8 seviyesine inmesi bekleniyor.

Önümüzdeki yıl genel seçimler zamanına denk gelen 2023 ikinci çeyrek sonunda ise enflasyonun yüzde 42.3 olması bekleniyor. Bu döneme ilişkin tahminler yüzde 22.1 ile yüzde 63.2 bandında yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONU YÜZDE 80-YÜZDE 95 BANDINDA; MEDYAN YÜZDE 85

Reuters anketine göre enflasyon düşmeye başlamadan önce bu yılın üçüncü çeyreği sonuna yakın bir dönemde zirve yapması bekleniyor. Nisan ayında yapılan bir önceki ankette 2022 üçüncü çeyrek sonu için enflasyon beklentisi yüzde 71 seviyesinde yer alırken, bu ankette tahmin keskin artışla yüzde 84.7'ye yükseldi.

Zirveye yakın olması beklenen üçüncü çeyrek sonu için tahmin aralığı yüzde 79.9 ile yüzde 95.2 bandında yer aldı.

TCMB'DEN BİR YIL DAHA POLİTİKA TEPKİSİ BEKLENMİYOR

Enflasyon enerji, ulaştırma ile gıda ve konut kalemleri öncülüğünde Aralık ayından beri keskin yükseliyor fakat ankete göre Merkez Bankası'nın artan enflasyon karşısında faiz adımı atması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları doğrultusunda TCMB geçtiğimiz Eylül'den beri haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti. Faiz indirimleri ise TL'nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçtiğimiz yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmıştı. Bu yıl TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 24.5 seviyesinde bulunuyor.

Anketteki medyan tahmine göre TCMB'nin haftalık repo faizini 2023 sonuna kadar %14 seviyesinde sabit tutması beklenirken, azınlıkta kalan bazı tahminler aynı dönemde politika faizinin artırılacağını öngörüyor.

Anketteki en yüksek tahmine göre 2023'ün ikinci yarısında politika faizi yüzde 30 seviyesine kadar yükselebilir. Muhalefet 2023 ortasındaki seçimleri kazanması halinde TCMB'nin faiz kararlarında yeniden bağımsız olacağını söylüyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı adımlar attığı bir dönemde TCMB'nin gevşek para politikasını sürdürmesini beklediklerini belirtti ve ekledi:

"TCMB'nin bu ay ve önümüzdeki üç ay boyunca politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bu da enflasyon karşısında negatif reel pozisyonun daha da derinleşeceğine işaret ediyor. Zorlu koşullara rağmen TCMB ortadoks para politikası ya da faiz artırımına dönüş sinyali vermiyor."

Erkan şöyle devam etti:

"TCMB'den bir süre hiçbir hareket beklemiyoruz. En az bir çeyrek daha ekonomi yönetiminin büyüme odaklı hedefleriyle uyumlu politikalar takip edileceğini öngörüyoruz."

Çok yüksek seviyelere ulaşan enflasyon ile ekonomistlerden ve muhalefetten gelen eleştirilere rağmen Erdoğan, hızlı faiz indirimleri talep ederek büyüme, istihdam ve ihracatı desteklemek istediğini ve faizlerin daha da düşeceğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin yeni programla çözmeyi öngördüğü kronik cari açığın ise artan enerji fiyatları ve Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarların küçülme ihtimali ile 2022 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5.5'i civarında seyretmesi, 2023'te ise yüzde 3.5 seviyesinde şekillenmesini bekleniyor.

Anketteki 36 katılımcının cevap verdiği tahminlerin medyanına göre, GSYH büyümesinin 2022'de yüzde 3.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2023 yılında yüzde 3.2 ve 2024 yılında yüzde 3 olması bekleniyor.