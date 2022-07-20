AKP kurmayları konuştu: KYK borcunu enflasyon farkıyla ödeyenlere ilişkin açıklama

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:08

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce, KYK borcunun faizli ödeme tutarını sosyal medya hesabında paylaşan bir gencin paylaşımına yer vererek, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" diye konuşmuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun çağrısından sekiz gün sonra KYK kredileri ile ilgili adım attı. Erdoğan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin sadece ana paraya ödeyeceğini belirtti. Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemenin ardından, borcunu geçmiş dönemde enflasyon farkıyla birlikte ödeyen kişilere, farkın iade edilip edilmeyeceği tartışma konusu oldu.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, düzenlemenin Erdoğan’ın açıkladığı günden itibaren geçerli olacağını ve tahsilatın durdurulacağını kaydeden AKP kurmayları “Torba kanununa eklenecek bir madde ile düzenleme yapılır. Meclis 1 Ekim’de açıldığı için yapılacak çalışma o zamana kadar hazırlanacak. Ancak bu süreçte Maliye Bakanlığı tahsilatı durdurabilir. Yapılacak çalışma geçmişe yönelik bir düzenleme olmaz, geleceğe yönelik olur. Tahsilat bu şekilde sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

AKP kurmayları yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar borcunu ödeyemeyenler için başlatılmış tahsilat (Haciz) işlemlerinin askıya alınacağına dikkat çektiler.