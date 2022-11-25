Citi’ye iflas planı için ek süre
Banka düzenleyicileri, Citigroup'a çözüm planını düzeltmek için acilen harekete geçmesini istedi.
ABD Merkez Bankası ve Federal Deposit Insurance Corp, Citigroup Inc'in iflas durumunda şirketin nasıl çözüleceğini ayrıntılarını belirten ve "yanvasiyet" olarak adlandırılan planında bir eksiklik tespit etti.
Banka düzenleyicileri, Citi'nin veri yönetişimiyle ilgili sorunların finansal stres döneminde zamanında ve doğru veri üretme yeteneğini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
FDIC Başkan Vekili Martin Gruenberg yaptığı açıklamada, eksikliğin "firmanın üst yönetimi ve yönetim kurulu tarafından acilen ilgilenilmesini gerektirdiğini" söyledi.
Düzenleyiciler, Citi'ye eksiklikleri gidermek için planını sunması için Ocak 2023'e kadar süre verdi.
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