ABD Savunma Bakanlığı Pençe-Kılıç harekatını çok sert eleştirdi

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:29

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'deki hava saldırılarının ABD'li askeri personelin güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve gerilimi tırmandırarak IŞİD ile mücadelede yıllar içinde sağlanan ilerlemeyi tehlikeye attığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Pentagon gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'ye yönelik hava harekatlarını sert eleştirdi.

Pentagon sözcüsü ve hava kuvvetleri tuğgenerali olan Pat Ryder yaptığı açıklamada, "Suriye'deki son hava harekatları, Suriye'de yerel ortaklar ile IŞİD'e karşı mücadele eden ve on binlerce IŞİD üyesinin tutukluluğunu sağlayan ABD'li personelin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturdu" dedi.

Ryder, "Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" sözlerini açıklamasına ekledi.