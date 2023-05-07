Citroen My Ami Buggy'nin çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 07:00

Citroen, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezlerine erişim imkânı sağlayan Citroen Ami’ye, Citroen My Ami Buggy isimli yeni bir versiyon ekliyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, satıldığı tüm pazarlarda toplam 30 bin adedin üzerinde örneği yollara çıkan Ami, Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışını yaptığı yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de yaklaşık 1 senelik süreç sonunda bin adetten fazla Citroen Ami satışı yapılırken, bu başarının yaz aylarına doğru My Ami Buggy ile artırılması hedefleniyor.

HAVADAR KABİN

Citroen My Ami Buggy, hayat koşuşturmasından fırsat bulunan değerli zamanın keyfini sürmek için tasarlanan bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Citroen mühendisleri, elektrikli ve kullanımı kolay bir araç arayanlar için Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma iddiası taşıyor.

Panoramik tavanı aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlarken, kapıların olmaması havadar bir kabin sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemi, içten yanmalı motorlarla kıyaslandığında emisyonsuz sürüş ile çevreci bir duruş ortaya koyuyor.

My Ami Buggy’de menteşeli metal borular, kapıların yerini alıyor. Açılır tavana gelince, Mehari veya 2CV’ye atıfta bulunan yumuşak gri kumaş tavan, panoramik tavanın yerini alıyor. Bu koruyucu, su geçirmez ve UV ışınlarına karşı dayanıklı kumaş, sürücüyü ve yolcuyu güneş ışığından veya kötü hava koşullarından korumak için rulo haline getirilerek açılabiliyor. Açılır kumaş tavan, çıtçıtlarla tavan açıklığına sabitlenebiliyor.

TEK ŞARJ İLE 75 KİLOMETRE

Yüzde 100 elektrikli Citroen My Ami Buggy, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabiliyor ve tek bir şarj için 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline sahip. 220 Volt standart prizde tam şarj için gerek süre ise 3 saat.