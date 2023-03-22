Citroen'den Ami kampanyası
Sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine erişim imkânı yanı sıra sessiz bir sürüş sağlan Citroen Ami için mart ayına özel kampanya yapıldı.
Citroen, 'citroen.com.tr' üzerinden online satışını gerçekleştirdiği elektrikli Ami modeli için mart ayında avantajlı ödeme fırsatları sunuyor.
Citroen açıklamasına göre, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkânının yanı sıra sessiz bir sürüş sağlayan Citroen Ami, mart ayında avantajlı fırsatlarla sahiplerini bekliyor. 100 elektrikli Ami modeline, 100 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 1,48 faiz oranı ile 245 bin 830 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Ami, kampanya dâhilinde aylık 5 bin 200 TL’lik avantajlı taksit tutarları ile 'citroen.com.tr' internet sitesi üzerinden online olarak satın alınabiliyor.
TEK ŞARJ İLE 75 KİLOMETRE
Yüzde yüz elektrikli Citroen Ami, 45 km/saate kadar hızlara ulaşabilen dört tekerlekli bir bisiklet olarak görülüyor. Tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imâan tanıyor. Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.
5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, 220 Volt standart priz ile üç saatte tam şarj oluyor.
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