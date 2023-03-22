Opel, AGR koltuklarının 20. yılını kutluyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Opel açıklamasına göre, günümüzde yeni Grandland GSe, Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe’de en güncel AGR koltukları kullanıma sunuluyor. AGR sertifikalı koltuklar ilk kez, bundan 20 yıl önce orta sınıftaki Opel Signum modeli ile kullanıma girdi.

Konforlu ve rahat yolculukların en önemli unsurlarından biri olan koltuklar, özellikle uzun yolculuklarda omurga için konfor ve sunduğu destekle oldukça önemli.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Opel Koltuk Yapılarının Geliştirilmesinden Sorumlu Stefan Koob, ''Sürücü ve yolcular, araçtaki başka hiçbir bileşenle, koltuk kadar yoğun bir şekilde temas halinde olmuyor. Bir otomobil üreticisi olarak amacımız, müşterilerimizin uzun yolculuklarını çok daha konforlu hale dönüştürmek. AGR koltuklar, müşterilerimize üst düzey konfor sunuyor ve uzun vadede sırt ağrısı riskini de önlüyor'' ifadelerini kullandı.

AGR SERTİFİKALI KOLTUK SEÇENEKLERİ

Opel, bugün Astra, Crossland ve Grandland modellerinde konfor veya daha çok sportif hatlara sahip farklı AGR koltuk tipleri sunuyor. Sürücü ve ön yolcunun rahat ve sırt dostu bir oturma pozisyonunun keyfini sürebilmesi için AGR sertifikalı koltuklarda sürücü için 10 ve ön yolcu için 6 farklı ayar seçeneği mevcut.