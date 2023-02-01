Citroen'in otomotiv yolculuğu Retromobile 2023'te

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:08

Citroen, otomobil ve tarih tutkunlarını bir araya getiren klasik otomobil fuarı Retromobile 2023 için hazırladığı özel stantta ikonik modellerine yer verirken, Oli konsept otomobilini de ilk defa görücüye çıkarıyor.

Citroen, Retromobile 2023 fuarında ayrıca “Asterix and Obelix: The Middle Kingdom” filmindeki konsept savaş aracı da ilk defa tanıtırken, B2 autochenille modeli de ilk Sahra geçişinden 100 yıl sonra tekrar sergileniyor.

Citroen, Paris Expo Porte de Versailles’de 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Retromobile 2023’te geçmişten günümüze iddialı tasarımlarını sergilerken aynı zamanda konsept otomobili Oli’yi de ilk defa geniş kitlelerle buluşturuyor.

Citroen standında Oli’ye ek olarak, “Asterix and Obelix: The Middle Kingdom” filmindeki konsept savaş aracı, B2 autochenille ve marka tarihindeki ikonik araçlar sergileniyor.

C10’DAN OLI’YE KONSEPTLER

Citroen’in Eylül 2022’de tanıttığı son konsept otomobili Oli, markanın, herkesin günlük hayatını iyileştirmek için tasarladığı, işlevsel, elektrikli ulaşıma yönelik yol haritasını gözler önüne seriyor.

Otomotiv endüstrisindeki güncel trendlerin aksine Oli, aile ulaşımına elektrikli, hafif, işlevsel, basit, çok yönlü ve uygun fiyatlı çözüm sunuyor.

Böyle bir dönemde Oli, gelecekteki ulaşım gereksinimlerimiz için güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyuyor.

Citroen Oli, ağırlığı ve karmaşıklığı önemli oranda azaltarak gelişmiş yaşam döngüsü yönetimini hedefliyor.

Geri dönüştürülen ve geri dönüştürülebilir malzemeler bu yaklaşımı yansıtıyor. Uygulanan etkin çözümler sayesinde Oli son derece hafif bir yapıya sahip.

Sadece 1000 kg ağırlığa sahip Oli, hafif yapının sağladığı avantajla 40 kWsa kapasiteli batarya ile 400 km’ye kadar hedef menzil sunuyor.

Citroën Oli'de ön cam düz ve dikey olarak tasarlanırken, küçültülmüş boyutlar, daha az kütle ve daha düşük üretim maliyeti anlamına geliyor.

Ayrıca yolcular güneşe daha az maruz kalıyor. Bu da klimaya daha az ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. Ortaya, alışılmışın dışında bir şekil çıkıyor.

Oli’nin Citroen ailesinin bir parçası olduğunu vurgulamak üzere Citroen tarihinde önemli kilometre taşlarını temsil eden ve tasarımı kadar yenilikleriyle bireylerin yaşam tarzına yön veren ikonik modeller de Rétromobile 2023’te yer alıyor.

Oli, Citroen’in imzası olan logonun yeni bir yorumunun yanı sıra yeni, canlı bir kızılötesi imza rengi ile dikkat çekiyor.

Oli’yi tamamlamak ve onun Citroen ailesine katılımını kutlamak için, stanttaki araçlar beyaz veya kırmızı renk olacak.

Ayrıca bazı özel sportif modifikasyonlar da yapılacak. C4 Torpedo, Traction Avant Cabriolet ve Mehari beyaza boyanırken, 2CV’nin koltuklarında Oli’nin “Kızılötesi” kumaşı kullanılıyor.

FUARDA SERGİLENECEK MODELLER

C4

Retromobile 2023’te 1928 yılında pazara sunulan 1929 model bir C4 Torpedo sergilenecek.

TRACTION AVANT

Önden çekiş, monokok yapı, hidrolik frenler ve dört tekerlekten bağımsız süspansiyon ile donatılan ilk seri üretim araç olmasıyla Citroen’in bir başka tarihi üretimi de Traction Avant’dır. 1934’te pazara sunulan otomobilin Rétromobile 2023’te 1937 model Traction Avant Cabriolet versiyonu sergilenecek.

CONCEPT C10

Model tanıtıldığında çok dikkat çekti ve şekli itibarıyla “Su damlası” lakabını kazandı. 1956 Concept C10, stanttaki yerini alıyor.

2 CV

Minimalist 2CV, 1948’de pazar talebine yanıt olarak geldi. Amacı, herkesin otomobili olmaktı. Üretimi ve onarımı kolaydı. Mevcut haliyle en ucuz otomobildi. 1990 model 2 CV 6 Club, Retromobile 2023’te sevenleriyle buluşuyor.

AMI 6

1961’de tanıtılan Ami 6, 4 metreden daha kısaydı. Ferah iç mekanı ve geniş bagajıyla konforlu bir otomobil arayan müşteriler için tasarlandı. Sergi için 1963 Citroën Ami 6 Sedan hazırlandı.

MEHARI

Mehari, 55. yaş gününü kutluyor. Hafif, ısı ile şekillendirilen renkli plastik gövde, çizilmelere karşı ve basınçlı su jeti ile yıkamaya karşı dayanıklıydı. Kanvas tavanı ve katlanan ön camıyla Retromobile 2023 için beyaz bir 1972 Mehari hazırlandı.

CX

Geniş cam yüzeyleri ve içbükey arka camı ile CX, 1974’te üstün konfor sunmak için taşarlanmıştı. CX, 1975’te “Yılın Otomobili” seçilerek başarısını tescil etmişti. 1989 CX Prestige Phase II, Citroen standında yer alıyor.

B2 AUTOCHENILLE

Citroen’in Autochenille B2’si, 17 Aralık 1922 ile 7 Ocak 1923 arasında Sahra’yı geçen ilk otomobil olmuştu. Bu tarihi başarının 100. yıldönümü anısına, I. Dünya Savaşı öncesi araç standında, “Scarabée d'or”un bir kopyası sergileniyor.

KONSEPT SAVAŞ ARABASI

Masif meşe gövde, Lutetia kanvas tavan, geri dönüştürülmüş kalkanlardan yapılan jantlar, yaban domuzu göbeği süspansiyon sistemi, büyülü ateşböcekleriyle çalışan farlar ve efsanevi 2CV’den ilham alan genel tasarıma sahip bu cesur konsept otomobil, Guillaume Canet tarafından yönetilen ve 24 Şubat’ta Türkiye’de de vizyona girecek “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom” filmi için Citroën tarafından tasarlanıp geliştirildi.