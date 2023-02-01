Hyundai, Good Design’dan Beş Ödül Aldı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:00

Hyundai Motor Company, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve gelecekteki IONIQ 7 modelinin bir yansıması olduğu ifade edilen SEVEN ve Trailer Drone konseptleriyle ulaşım kategorisinde 2022 Good Design ödüllerini kazandı. Hyundai ayrıca Plug & Drive (PnD) Mobility, PnD L7 ve Mobile Eccentric Droid (MobED) robotlarıyla da robotik kategorisinde ödüller kazandı.

Konseptlerle beraber tam elektrikli IONIQ markası için yeni bir sayfa açan Hyundai, şimdi de önümüzdeki yıl tanıtılması planlanan Hyundai IONIQ 7’nin konsept versiyonu SEVEN'ı tanıttı.

Trailer Drone konsepti ise ikiz e-Bogie konfigürasyonu ile tamamen otonom olarak çalışabilen ve neredeyse tren benzeri bir düzende yana doğru hareket edebilen bir mobilite konsepti. Manevra kabiliyeti ile dikkat çeken araç, aynı zamanda hidrojenle çalışıyor.

OTOMOBİLLER VE ROBOTLAR ARASINDAKİ SINIR

Yapay zeka (AI) ve otonom sürüş gibi gelişen teknolojiler, otomobiller ve robotlar arasındaki sınırları da kaldırıyor. PnD (Plug & Drive) Mobility, günlük yaşamda sınırsız özgürlük vermek için geliştirilirken aynı zamanda akıllı direksiyon, fren, tekerlek içi elektrikli tahrik ve süspansiyon donanımıyla da gündelik hayatı kolaylaştırıyor.

PnD L7, geleceğin robotik tabanlı mobilite sistemi olarak tanımlanıyor. Hareket ve park için minimum alan isteyen konsept robot, kentsel uygulamalar için daha uygun bir kullanım imkânı sunuyor. Tasarımında Apollo uzay mekiğinden esinlenilen L7'nin, insan hareketliliğinin kapsamını, sunduğu basit ve kullanışlı çözümlerle genişlettiği iddia ediliyor.

MobED ise direksiyon, hareket kontrolü ve fren sistemlerini tek bir yapıda birleştiren dört tekerli bir modül. MobED'in gövdesinin dört bir yanındaki piksel aydınlatmaları sürüş yönünü belirliyor ve hangi yöne hareket edeceğini önceden bildirmiş oluyor.