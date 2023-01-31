Otonom sürüşe çağ atlatacak sistem

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:58

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:58

Mercedes-Benz, dünyanın ilk onaylı üçüncü seviye otonom sürüş sistemini duyurdu.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'den sektörün seyrini değiştirecek bir açıklama geldi. webtekno'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamada markanın otonom sürüş sistemi "Drive Pilot", dünyanın ilk üçüncü seviye otonom sürüş sistemi olarak resmen onaylandığı belirtildi.

Mercedes-Benz'in, bu otonom sürüş sistemini çok yakın bir gelecekte kullanıma sunacağı da ifade edildi.

Otonom sürüş sistemleri son yıllarda gittikçe yayılıyor olsa da ikinci seviyeyi geçebilen bir marka resmi olarak yoktu. Ancak Mercedes-Benz'in yeni sistemi Drive Pilot, otonom sürüş sistemleri için standartlar belirleyen Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği'nin üçüncü seviye için sunduğu tüm standartları bünyesinde taşıyor.

İKİ BUTONLA KONTROL

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü seviye otonom sürüş sistemi, direksiyonda başparmakların bulunduğu yere eklenecek iki buton ile kontrol edilecek.

Sistem devreye alındığında, otoyollarda veya trafiğin yoğun olduğu yerlerde, kontrol sürücüden çıkmış olacak.

Araç şehir içinde 65 km/s hıza kadar tamamen bağımsız olarak gidecek.

Trafik ışıklarından tutun da çevre trafiğine kadar Drive Pilot tarafından takip edilecek.

Ani durum kontrolü de yine Drive Pilot tarafından yapılacak.

Drive Pilot, LiDAR sensörlerle donatılmış. Algoritmasında ultra ayrıntılı bir harita sistemi barındıran otonom sürüş sistemi, araçlardan aldığı verilerle bu haritayı sürekli olarak güncelleyecek.

Bu sayede mümkün olan en iyi navigasyon hizmeti sunulmuş olacak. Mercedes-Benz, Drive Pilot'u aktif eden sürücünün telefonuyla oynamak gibi ikinci bir aktiviteyi gerçekleştirebileceğini ifade ediyor.

NE ZAMAN ÇIKACAK

Mercedes-Benz'e göre üçüncü seviye otonom sürüş sistemi, ilk kez 2024 model EQS ile 2024 model S Serisi'nde bulunacak. Şirket, bu iki otomobilin 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini, teslimatların ise 2023 sonu veya 2024 başında gerçekleştirileceğini ifade ediyor.