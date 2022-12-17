Tuhaf gezegenlerin ikiz okyanus dünyası olabileceği keşfedildi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:57

Hubble Uzay Teleskobu ve Spitzer Uzay Teleskobu verilerini analiz eden uzmanlar, bu iki gök cisminin birer okyanus gezegeni olabileceğini açıkladı.

Yüzeyinde veya yeraltında büyük miktarda su barındıran bir gök cismine okyanus gezegeni deniyor. Dünya, yüzeyinde sıvı su barındırdığı bilinen tek gök cismi. Sıvı suya uygun koşulları taşıdığı görülen birkaç ötegezegen tespit edildi. Satürn'ün uydusu Enceladus ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın da birer okyanus dünyası olmasından şüpheleniliyor. Bu cisimler su dünyası veya su gezegeni olarak da biliniyor.

GEZEGENLER DÜNYA'YA GÖRE DAHA AZ YOĞUN

Independent Türkçe'deki haberin detaylarına göre Montreal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar iki gezegenin de yoğunluğunu hesapladı. Gezegenlerin her birinin hacminin, Dünya'nınkinin yaklaşık üç katı olduğu görüldü. Gezegenlerin kütlesinin, Dünya'nınkinin yaklaşık iki katına ulaştığı da belirlendi. Böylece gezegenlerin, Dünya'ya göre daha az yoğun olduğu sonucuna varıldı.

Gezegenlerde suyun varlığına dair doğrudan kanıt bulunamadı. Ancak uzmanlara düşük yoğunluk, gezegenlerin hacimlerinin önemli bir bölümünün, yarısı kadar, kayadan hafif ancak hidrojen ya da helyumdan daha ağır bir maddeden meydana gelmesi gerektiğini gösteriyor. Bu da su ihtimalini akıllara getiriyor.

Araştırma ekibi, Kepler-138c ve Kepler-138d'de sıcaklığın muhtemelen suyun kaynama noktasının üzerinde olduğunu, bu yüzden buhardan meydana gelen yoğun ve kalın bir atmosfer beklediklerini vurguladı.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki bazı uydularda donmuş su gözlemlese de Dünya'dakine benzer koşullar taşıyan bir gezegen henüz bulamadı. Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de dün yayımlanan bulguların, henüz örneği görülmeyen okyanus gezegeni için en iyi ipucu olduğu düşünülüyor.

Araştırma ekibinde yer alan astrofizikçi Börn Benneke, Kepler-138c ve Kepler-138d'nin daha önce Dünya gibi daha çok kayalık ve metalik olduğunun düşünüldüğünü vurguladı.

Benneke, çalışmalarıyla bu iki gezegenin büyük kısmının muhtemelen sudan oluştuğunu gösterdiklerini savundu.

İNSANLAR BU GEZEGENDE YAŞAYABİLİR Mİ?

İnsanların uzaklık sebebiyle bu ötegezegenlere ulaşması çok zor. Bu gerçekleşse bile okyanusları, Dünya'dakinden farklı olabilir. Zira iki gezegen, "yaşanabilir bölge" dışında.

Bir yıldızın yörüngesinde ne çok sıcak ne de çok soğuk koşulların bulunmadığı, sıvı su için uygun olan alana "yaşanabilir bölge" deniyor.

İki gezegen, Dünya'dan yaklaşık 218 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-138 yıldızının yörüngesinde dönüyor. Burada Kepler-138b adlı bir gezegen daha bulunuyor.

Araştırma ekibi verilerin, bölgede 4. bir gezegenin varlığını gösterdiğini bildirdi. Kepler-138e denen küçük gezegenin yüzeyinde sıvı su olabileceği düşünülüyor.