Yeni Renault Clio tanıtıldı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

Yenilenen Renault Clio, markanın en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye'de eylülde yollara çıkacak.

Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, Renault Global Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, Renault Ürün Performansı Başkan Yardımcısı Bruno Vane ve MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Renault CEO'su Cambolive, ''Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı işbirliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım'' ifadelerini kullandı.

Yeni Clio'nun, yeni ve etkileyici ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergilediğini söyleyen Cambolive, ''Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak'' dedi.

AŞK HİKÂYESİ

Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vidal de Renault Clio'nun, tüm dünyada gerçek bir ''aşk hikâyesi'' olduğunu söyledi.

Vidal, ''Biz de bu hikayenin ikonunu bir sonraki seviyeye taşımak ve temel değerlerini koruyarak daha teknolojik bir tasarımla, insan unsurunu da ön planda tutarak geleceğe taşıma fikriyle hareket ettik. Yeni Clio, cömert şekillerin ve keskin çizgilerin başarılı bir birleşimi'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, marka tarafından paylaşılan bilgiye göre, bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio, küresel çapta en çok satanlar arasına girdi.

YILIN OTOMOBİLİ

Araç, Avrupa'da ve Türkiye'de ''Yılın Otomobili'' ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı. Türkiye'de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları'nda 3,4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

RENK SEÇENEKLERİ

Yeni Clio, 'Buzul Beyaz', 'Yıldız Siyah', 'Mineral Gri', 'Demir Mavi', 'Alev Kırmızı', 'Mercan Turuncu' ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı 'Kaya Gri' olmak üzere 7 gövde rengiyle yollara çıkacak.

Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, bulunuyor. Farklı donanımlarla kombine edilen 4'ü alüminyum alaşımlı olmak üzere 6 jant seçeneği bulunuyor.

Yeni Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Clio TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle farklı kullanıcı gereksinimlerine cevap vermeyi hedefliyor. TCe 90 bg benzinli turbo motor, otomatik bites ile tercih edilebiliyor. SCe 65 bg atmosferik motor ise manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Aracın bagaj hacminin ise 391 litre olduğu açıklandı.