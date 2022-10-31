Çocuk desteği ödemeleri başlıyor: Kasım ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri, 'çocuk desteği' ödemelerinin kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirterek, "Hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz" dedi.

Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.