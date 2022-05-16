CHP'li Mürsel Alban'ın 'bakımevleri' tepkisi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne iş yapıyor?

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:56

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı Bakımevi Müdürlüğü’nün Menteşe’de bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden, yaşlı yakınlarına yazı gönderildiğini açıkladı.

Alban’ın açıklamalarına göre, yazıda; iki yıl önce yapılan teste göre bakımevi binasının hasarlı olduğu ve olası bir depremde yıkılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Binada güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğinin belirtildiği yazıda, “Bakım ve sorumluluğunu kendiniz veya yakınlarınız üstlenerek kuruluşumuz ayrılış işlemlerini başlatmanız, bunun mümkün olmaması durumunda Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri'ne bağlı ilimiz dışında bulunan yaşlının durumuna uygun herhangi bir huzur evine nakli sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yaşlı yakınları, “Devlete emanet ettiğimiz yakınlarımızı ‘ya tekrar yanınıza alın ya da başka kente göndeririz’ diyorlar. Bizim imkânımız olsa kendimiz bakarız zaten. Başka bir yere de gitmelerini istemiyoruz. Yaşlı insanlara yapılanlar ayıptır, günahtır” tepkisini gösterdi.

Hasta yakınları, başka bir kente nakil işleminin bu hastaları ölüme terk etmekle eş değer olduğunu ifade etti.

Yaşlı yakınlarına gönderilen yazıyı “skandal” olarak değerlendiren CHP’li Alban, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne iş yapıyor? Bu panik halindeki halk ne yapacağını şaşırdı” tepkisi gösterdi.

Konuyu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıyan Alban, şu soruların yanıtını istedi: