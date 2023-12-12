Çok konuşulacak kulis... Mafya ve bahis çetelerine karşı yasal düzenleme hazırlığı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:31

Türkiye’de yatırım yapması beklenen yabancı yatırımcıyı ürküten gri listeden çıkmanın ana şartını, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme ve kara para trafiği oluşturuyor.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan’ın kaleme aldığı yazısında aktardığına göre, kulislerde, bazı siyasi açıklamaların, bu iki başlıkta yapılanları zora soktuğu da anlatılıyor.

Babacan’ın yazısının tamamı şu şekilde:



ÇETE, MAFYA, BAHİS

"Bir süreden beri özellikle sosyal medya fenomenleri, yasa dışı bahis çeteleri gibi konularda başlatılan operasyonların birden fazla tarafı var. İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara MASAK ve Vergi Denetleme Kurulu’nun (VDK) katkısı söz konusu. Kamuoyunun, “Kara para cenneti olduk” diye eleştirdiği konuda, hükümet geç de olsa devreye girdi.

POLİS VE MASAK

Kulislerde anlatılanlara göre, MASAK veri konusunda, Vergi Denetleme Kurulu ise eleman açısından destek veriyor. İki bakanlığın ortak çalışması, haziran ayından beri sürüyor. Toplam 500 kişilik bir kadronun İçişleri Bakanlığı’na destek verdiği anlatılıyor. Emniyet ve Jandarma tarafından soruşturmalar için talep edilen finansal verilerin, MASAK tarafından çoğu zaman aynı gün içinde iletildiği aktarılıyor.

HIZLI MÜDAHALE SORUNU

Hız çok önemli, çünkü mafya tipi örgütlenmeler ve bahis çetelerinin kendilerine yönelik hareketlilik nedeniyle ortadan kaybolmalarının ve mal kaçırmalarının önlenmesi gerekiyor. O yüzden İçişleri

Bakanlığı’nın “Mal varlıklarına geçici dondurma kararı” için yasal düzenleme yapılmasını istediğini belirtelim. Buradaki ince nokta, bakanlığın MASAK raporunu beklemeden geçici dondurma kararı talep etmesi.

ORTAK ÇALIŞMA

Öğrendiğimize göre, bu konuda adım atılacak. İki bakanlık konuya göre ‘çalışma grupları’ oluşturuluyor. Her soruşturmanın farklı bakanlıklardan oluşan bir ekibi var. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda, MASAK raporlarının bazen bir haftayı aşan sürelerde geldiği, bunun da zaman kaybı olduğuna ilişkin şikayetler var. Zaman kaybını önlemenin yolları araştırılıyor. Niyet iyi, bakalım sistem nasıl hızlandırılacak?

GRİ LİSTE KABUSU

Ekonomi yönetimini daha direkt ilgilendiren konu ise gri liste. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi, “Kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu” için iki yıl önce gri listeye almıştı. Geçtiğimiz ekim ayında yapılan toplantıda, önemli bir adım atılması beklenirken, o dönemdeki siyasi açıklamaların olumsuz yansımaları oldu.

KENDİ KALEMİZE GOL

Önce İsrail, ardından ABD ve İngiltere’nin müdahalesiyle, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin çabalar sonuç vermedi. Yeni toplantı şubat ayında. Buna ciddi biçimde hazırlanıyor. Gri listeden çıkmak için gerekli tüm çalışmaların yapıldığı iddia ediliyor. “Bu konuda yapılacak 40 başlık varsa 39’unu yaptık” diyen bir Hazine ve Maliye Bakanı var.

BEKLENEN DÜZENLEME

Konu, en son kripto varlıklara yönelik düzenlemeye gelip takılıyor. Maliye Bakanlığı’nın taslağı hazırladığı ve TBMM’ye gönderileceği belirtiliyor.

Ekonomi yönetimin umudu, şubatta yapılacak toplantıda ‘kısmi çözüm’ anlamına gelecek bir karar çıkması. Türkiye’nin listeden çıkmasının adımı anlamına gelen ‘yerinde incelenme’ kararı çok önemseniyor.

YENİ KRİZ OLMAZSA

Yabancı sermayenin kendini güvende hissederek Türkiye’de yatırım yapması için binlerce kilometre yol yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın çabalarının boşa çıkmaması için hem bu adımların atılması hem de içerde siyasi istikrarın görünür olması gerekiyor. Hamas krizi, yargı krizi, siyasi açıklamalardaki istikrarsızlık olmazsa, ocak ayında Amerikalı yatırımcılarla yapılacak toplantı, şubatta da OECD oturumu çok önemli…"