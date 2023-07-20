Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Yayınlanma: 20.07.2023 - 22:56

Güncelleme: 20.07.2023 - 22:56

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız"

Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda Ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam… https://t.co/4q50EJrCVO — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2023

FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik olası tehditlerle mücadele edebilmek amacıyla, 1989 yılında kuruldu. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor ve konuya ilişkin dünya tablosu çıkarıyor.



Gri Liste , kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.

Mali Eylem Görev Gücü - The Financial Action Task Force (FATF) Türkiye’yi daha önce 'kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz çabalar nedeniyle’ ‘gri listede’ bırakmıştı.