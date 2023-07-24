Türkiye gri listede... CHP'li Cevdet Akay: Türkiye kartel cennetine döndü

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 05:05

Ülkeleri kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında değerlendirerek gruplandıran uluslararası kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi 21 Kasım 2021’de “kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu” gerekçesiyle gri listeye aldı. Türkiye, bu süreçte gri listeden çıkamadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde “Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız” dedi.

Şimşek’in açıklamasına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan CHP’li Cevdet Akay tepki gösterdi. “Eylem ile söylem uyuşmadığı taktirde gri listeden çıkmak anca hayalde kalır” diyen Akay, “Türkiye’nin gri listede bulunması ülkenin yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerini zorluyor, yabancı yatırımcıların ilgisini düşürüyor. Başta yabancı sermaye girişi sıkıntısı olmak üzere bazı sıkıntı ve zorlukların sebeplerinden biri temel olarak bu. Ayrıca ihracat ve ithalat yapan şirketler zorlaştırıcı önlemlerle karşılaşıyor. Bunun doğrudan sorumlusu AKP iktidarı” ifadelerini kullandı.

(Cevdet Akay)



‘BELİRSİZ’ PARADA ARTIŞ

Türkiye’nin “kartel cennetine” döndüğünü söyleyen Akay, “AVM’ler, caddeler ve sokaklar mafyaların çatışma alanına dönmüş durumda. Her gün ülkemizin farklı bir noktasında patlayan silah sesleri, cinayetler ülkemizin getirildiği noktayı ortaya koyuyor. AKP iktidarı, açtığı ‘cari açık’ deliğini ‘nereden geldiği belli olmayan para’ kalemiyle dikmeye çalışıyor” diye konuştu. Kaynağı belli olmayan para girişinde yaşanan artışa dikkat çeken Akay, “Merkez Bankası’ndan alınan verilere göre 2021 Ocak-Temmuz döneminde 10 milyar 208 milyon dolar olan kaynağı belirsiz para girişi, 2022’nin aynı döneminde 14 milyar 139 milyon dolar artarak, 24 milyar 347 milyon dolar oldu. AKP öncesi dönemde kaynağı belirsiz ya da nereden geldiği belli olmayan para girişi 1984-2001 yılları arası 1 milyar 778 milyon dolar açık verirken, AKP döneminde ülkemize 76 milyar 719 milyon dolar kaynağı belirsiz ya da nereden geldiği belli olmayan para girmiştir” dedi.

‘GİRİŞİ KOLAYLAŞTIRDI’

Akay, 2016’dan bu yana terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan uluslararası boyutta arama kararı çıkarılan veya Türkiye’de olaya karışmış kişilerin listesini de çıkardı. “Sıcak paranın ülkeye girişi için uygulanan politikaların, yabancı suç örgütlerinin Türkiye’ye girişini kolaylaştırdığını söylemek mümkün” diyen Akay’ın hazırladığı listede yer alan olaylar özetle şöyle: