Türkiye gri listede... CHP'li Cevdet Akay: Türkiye kartel cennetine döndü
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye’nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle alındığı gri listeden çıkamamasına “Eylemler ile söylemler uyuşmadığı taktirde gri listeden çıkmak anca hayalde kalır” tepkisini gösterdi. Türkiye’nin “kartel cenneti”ne döndüğünü vurgulayan Akay, “AVM’ler, caddeler ve sokaklar mafyaların çatışma alanına döndü. AKP iktidarı, açtığı ‘cari açık’ deliğini ‘nereden geldiği belli olmayan para’ kalemiyle dikmeye çalışıyor” tepkisini gösterdi. Akay, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 10.2 milyar dolar olan kaynağı belirsiz para girişinin, 2022’nin aynı döneminde 24.3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.
Ülkeleri kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında değerlendirerek gruplandıran uluslararası kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi 21 Kasım 2021’de “kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu” gerekçesiyle gri listeye aldı. Türkiye, bu süreçte gri listeden çıkamadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde “Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız” dedi.
Şimşek’in açıklamasına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan CHP’li Cevdet Akay tepki gösterdi. “Eylem ile söylem uyuşmadığı taktirde gri listeden çıkmak anca hayalde kalır” diyen Akay, “Türkiye’nin gri listede bulunması ülkenin yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerini zorluyor, yabancı yatırımcıların ilgisini düşürüyor. Başta yabancı sermaye girişi sıkıntısı olmak üzere bazı sıkıntı ve zorlukların sebeplerinden biri temel olarak bu. Ayrıca ihracat ve ithalat yapan şirketler zorlaştırıcı önlemlerle karşılaşıyor. Bunun doğrudan sorumlusu AKP iktidarı” ifadelerini kullandı.
(Cevdet Akay)
‘BELİRSİZ’ PARADA ARTIŞ
Türkiye’nin “kartel cennetine” döndüğünü söyleyen Akay, “AVM’ler, caddeler ve sokaklar mafyaların çatışma alanına dönmüş durumda. Her gün ülkemizin farklı bir noktasında patlayan silah sesleri, cinayetler ülkemizin getirildiği noktayı ortaya koyuyor. AKP iktidarı, açtığı ‘cari açık’ deliğini ‘nereden geldiği belli olmayan para’ kalemiyle dikmeye çalışıyor” diye konuştu. Kaynağı belli olmayan para girişinde yaşanan artışa dikkat çeken Akay, “Merkez Bankası’ndan alınan verilere göre 2021 Ocak-Temmuz döneminde 10 milyar 208 milyon dolar olan kaynağı belirsiz para girişi, 2022’nin aynı döneminde 14 milyar 139 milyon dolar artarak, 24 milyar 347 milyon dolar oldu. AKP öncesi dönemde kaynağı belirsiz ya da nereden geldiği belli olmayan para girişi 1984-2001 yılları arası 1 milyar 778 milyon dolar açık verirken, AKP döneminde ülkemize 76 milyar 719 milyon dolar kaynağı belirsiz ya da nereden geldiği belli olmayan para girmiştir” dedi.
‘GİRİŞİ KOLAYLAŞTIRDI’
Akay, 2016’dan bu yana terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan uluslararası boyutta arama kararı çıkarılan veya Türkiye’de olaya karışmış kişilerin listesini de çıkardı. “Sıcak paranın ülkeye girişi için uygulanan politikaların, yabancı suç örgütlerinin Türkiye’ye girişini kolaylaştırdığını söylemek mümkün” diyen Akay’ın hazırladığı listede yer alan olaylar özetle şöyle:
- Organize suç örgütü lideri Rövşen Canıyev, 18 Ağustos 2016’da İstanbul’da sokak ortasında öldürüldü.
- IŞİD’in sözde ‘sağlık emiri’ Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, 24 Ocak 2018’da İstanbul’da gözaltına alındı.
- Gürcistan uyruklu mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich, 10 Nisan 2018’de Antalya’da öldürüldü.
- Bulgaristan’ın en büyük mafasının lideri olan ve kırmızı bültenle aranan Dimitır Jelyazkov, 4 Ağustos 2018’de İstanbul’da yakalandı.
- Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de cezaevine nakledilirken firar eden Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri E.S., İstanbul’da 30 Ağustos 2018’da gözaltına alındı.
- Interpol’un kırmızı bültenle aradığı, Gürcistan’da organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Mindia L., 26 Ekim 2018’de Trabzon’da yakalandı
- Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus R.S., Kayseri’de, 9 Şubat 2019’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan İranlı İlhan Ünğan, İstanbul’da 7 Nisan 2019’da öldürüldü.
- IŞİD lideri Bağdadi’nin ‘özel hizmetlisi’, 1 Kasım 2019’da Çankırı’da yakalandı.
- Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’da, 22 Ağustos 2020’de öldürüldü.
- Gürcistan uyruklu suç örgütü elebaşı Guram Chıkladze, 26 Ekim 2020’de İstanbul’da yakalandı.
- Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi, 9 Ekim 2021’de İstanbul’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan İsrailli suç örgütü lideri Omre Oda, 16 Mart 2022’de Türkiye’de yakalandı.
- IŞİD’in ‘halifesi’ Abu Zeyd kod adlı terörist, 9 Eylül 2022’de İstanbul’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Jovan Vukotiç, 10 Eylül 2022’de İstanbul’da öldürüldü.
- Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç, 7 Kasım 2022’de İstanbul’da yakalandı.
- Kırmızı bültenle aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Camporesi, 11 Kasım 2022’de Antalya’da yakalandı.
- Azerbaycanlı suç örgütü üyesi Elnur Gasimov, 29 Ekim 2022’de İstanbul’da öldürüldü.
- Gürcistan uyruklu çete lideri Revaz Lordkipanidze, 15 Ocak 2023’te Trabzon’da öldürüldü.
- Avustralya’da, cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından aranan suç örgütü lideri Masood Zakaria, 1 Şubat 2023’te Bodrum’da yakalandı
- Belçika’nın uyuşturucu baronu Abdelilah El M., 19 Şubat 2023’te Türkiye’de yakalandı.
- Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından aranan Hollanda uyruklu Joseph Johannes Leıjdekkers, 26 Haziran 2023’te, İstanbul’da yakalandı.
- Avrupa’nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan, Isparta’da; Jurean Anthony Finix ise İstanbul’da, 27 Haziran 2023’te yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- ‘3 hafta içinde... '
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı
- Konakcı gericiliği savundu, Kadıgil'i hedef gösterdi!
- Gelmezse durduracaklar!
- Yeni yağma hazırlığı mı var?