Commerzbank Araştırmacısı uyardı: 'Enflasyon çok daha yüksek seviyeleri görebilir'

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:10

Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann Türkiye’de enflasyonun aşağı çekilebilmesi ya da daha fazla yükselmesinin önlenebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Dünya gazetesinin Elif Karaca'nın sorularını yanıtlayan Leuchtmann, gerek kamuoyunun gerekse para piyasalarını izleyenlerin büyük bölümünün, TCMB’nin hükümetin yoğun etkisi altında olduğunu düşündüğünü ve bu etkinin enflasyonla sürdürülebilir bir mücadeleye engel olduğunu belirtti.

Enflasyondaki yükselişin hızlanması ihtimaline dikkat çekerken, artan gıda fiyatlarının da zorlayıcı seviyelere geldiğini, ancak yükselen akaryakıt fiyatlarının enflasyon için daha tehlikeli olduğunu belirten Leuchtmann, TCMB gerektiği gibi mücadele etmezse Türkiye’de enflasyonun çok daha yüksek seviyeleri görme riski bulunduğunu söyledi.

UYARIDA BULUNDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu nisanda yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Ekonomistler enflasyondaki artışın sürmesini beklediklerini açıklarken bir uyarı da Commerzbank FX Araştırma Bölüm Başkanı Ulrich Leuchtmann'dan geldi.

Türkiye'nin akaryakıt ithalatına bağımlılığına dikkat çeken Leuchtmann "Türkiye’de yükselen gıda fiyatları da çok zorlayıcı boyutlarda, ancak akaryakıt fiyatları TCMB'nin kontrolünde olmadığı için daha tehlikeli. Türkiye, yukarıda bahsettiğim para politikasındaki önemli değişikliği gerçekleştiremezse enflasyondaki yükselişi hızlandırma olasılığı ile karşı karşıya. TCMB enflasyonla gerektiği gibi mücadele etmediği sürece Türkiye'de enflasyonun çok çok yüksek seviyeleri görme riski bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Leuchtmann, "Türkiye'de enflasyon yüzde 70'e yaklaştı. Enflasyonla mücadelede nasıl bir strateji izlemeli? TCMB'nin adımları enflasyonu düşürmek için yeterli mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye’de yüzde 14'lük bir faiz oranı, yüzde 70 seviyesindeki enflasyonla mücadele etmek için yetersiz. Enflasyonu düşürmek veya en azından daha da yükselmesini önlemek için TCMB'nin politikasını değiştirmesi, politika faizinin çok daha yüksek seviyelere çıkarılması gerekiyor. Daha da önemlisi, TCMB'nin enflasyon riskleri devam ettiği sürece sıkı para politikasına bağlı kalacağı konusunda kamuoyunu ikna etmesi gerekecek. 2018’de yaşanan lira krizinden sonra TCMB faizleri çok erken ve çok fazla indirdi. TCMB'nin aynı hatayı bir daha yapmayacağına kamuoyunu ikna etmesi lazım. Ayrıca, gerek kamuoyu gerekse para piyasalarını izleyenlerin büyük bölümü TCMB’nin hükümetin yoğun etkisi altında olduğunu düşünüyor. TCMB üzerindeki bu etki enflasyonla sürdürülebilir bir mücadeleye engel oluyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde çözüme kavuşması için bu durumun değişmesi gerekiyor."