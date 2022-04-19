Çöpten 23 bin konutluk enerji

19 Nisan 2022 Salı, 14:57

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile hem çevreye değer katıyor hem de çöpten enerji üretimiyle ekonomiye güç kazandırıyor. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde metan gazından elektrik üretimi yapılıyor. 2019 yılından bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Merkez Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yaklaşık 168 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek, 82 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı.

ATIK ÇAMURU ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki ‘Çamur Kurutma Tesisi’nde de, yılda 32 bin ton çamur bertaraf edilerek 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tesis ile ayrıca yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engelleniyor. Tesiste günde yaklaşık 90 ton civarında çıkan arıtma çamurlarının bertaraf edildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevreyi atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Enerji, sağlık ve ulaşım gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Biz de sorumluluğumuzun bilinci ile önemli adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulamak adına projeler üretiyor, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. 2030 yılında tüm kurumsal tüketimlerimizi karşılayarak ‘karbon nötr’ kurumlar arasında yer almayı hedefliyor, gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Şehrimizdeki kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi ya da minimize edilmesi ve oluşan atığın toplanarak geri kazanımını sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.