Samsung üretimi durdurdu: Teslimatlar gecikebilir
Samsung, Covid-19 salgını nedeniyle bir süreliğine Çin'de bulunan fabrikasının üretimini durdurduğunu açıkladı.
Samsung Elektronik’in Çin’in Xian şehrinde bulunan işlemci fabrikası, 16 Nisan tarihinden 19 Nisan tarihine kadar üretimi durdurdu.
Teknoloji devi Samsung Elektronik işlemci fabrikaları, teknolojinin başkenti olan Çin’de üretimi durdurdu. Covid-19, çıkış noktası olarak bilinen Çin’de tekrardan hızla yayılmaya başladı. Ülkenin aldığı 'sıfır covid' politikasından kaynaklı katı önlemler, polis denetimiyle tekrardan alınmaya başladı.
Shift Delete'in haberine göre, Çin’in yaşadığı bu durumdan kaynaklı olarak ülkede bulunan üretim tesisleri işleyemez hale geldi. Samsung Elektronik’in Xian şehrinde bulunan işlemci fabrikası da bir süreliğine kapanma kararı aldı.
Samsung, Çin’de yaşanan salgınlardan etkilenen tek şirket değil. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın da teslimatlar konusunda gecikme yaşayabileceği haberleri gündeme gelmişti. Çin Ticaret Odası’nın yaptığı açıklamaya göre ülkede bulunan işletmelerin yüzde 57’si karantinanın sonucu olarak sorunlarla karşılaştı. Samsung ise yaşadığı sorunlar nedeniyle üretimini Teksas’da bulunan 1200 dönümlük dev bir fabrikaya ihraç etmeyi planlıyor.
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