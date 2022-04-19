Samsun'da bir kadın babasını öldürdü: Gözaltına alındı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı Z.B. tarafından öldürüldü. Z.B.'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

AA
19 Nisan 2022 Salı, 09:26
Samsun'da bir kadın babasını öldürdü: Gözaltına alındı
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Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı. Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.



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