Çöpten yemek toplayan yurttaş unutuldu: Kriz torbası

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklif” görüşülürken, muhalefetten sert tepki geldi. Teklifte, emekli aylığı, asgari ücret, vergi dilimleri konusunda hiçbir düzenlemenin yer almadığına dikkat çeken muhalefet, “Bunun içinde emekli yok. Bunun için de ücretler, vergi dilimlerinin genişletilmesi yok” eleştirisinde bulundu. 200 liranın alım gücünün nereden nereye geldiğini örneklerle anlattı. 2009’da 200 lira ile 3 tane çeyrek altın alınabilirken, bugün sadece kurdele ile bir çengelli iğne alınabildiği vurgulandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün tam ismi “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif” olan “torba teklif” görüşüldü. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Birleşik Kamu-İş’in açıkladığı açlık sınırının 27 bin 415 lira olduğunu buna karşın asgari ücrette güncelleme için hükümetin bir adım atmadığını söyledi. Asgari ücretin bugün 5 bin 310 lira açlık sınırının altında olduğuna işaret eden Usta, yıl sonunda aradaki farkın 8 bin lirayı geçeceğini vurguladı. Usta, 14 bin 469 lira en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasında ise 13 bin lira fark bulunduğunu anlattı.

‘GÜNDEMDE BUNLAR OLMALI’

Gündemde asıl bunların olması gerektiğini vurgulayan Usta, eğer en düşük aylıkta düzenleme yapılmazsa 2.5 milyona yakın insanın temmuzda, “sıfır zam” alacağını kaydetti. 4 milyon kişinin en düşük emekli aylığı aldığına işaret eden Usta, bununla ilgili düzenleme yapılmasını istedi.

‘İNSANLAR AÇ DEĞİL Mİ ?’

Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “temmuzda çalışacağız zaten” dedi. Usta, “Temmuzda çalışma meselesi değil yani şu anda insanlar aç değil mi, temmuzda mı acıkacak insanlar ? Uşak’ta aç değil mi, sana gelmiyor mu bu şikâyetler ? Sizin tuzunuz kuru tabii değil mi, tuzun kuru nasıl olsa, böyle şey olur mu ya, yapma” diyerek tepki gösterdi.

‘EN BÜYÜK KRİZ’

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye’de vergi adaleti olmadığını belirterek, “Bunun içinde vergi paketi yok. Bugün Türkiye, cumhuriyet tarihinin belki en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Bütün politikalar çöpe atıldı” dedi. Ekonomiye ilişkin tüm göstergelerin bozulduğunu işaret eden Türeli, şöyle devam etti:

“Önümüzde bir vergi paketi yok... Harcamalarda bir yeniden belirleme, daha verimli çalışan bir devlet yapısına ilişkin bir şey yok ama vergi kısmında da hiçbir şey yok. Yani vergi diye önümüze getirilen bu mu Allah aşkına ? Ayıp değil mi ? Bunun içinde emekli yok. Bunun için de ücretler, vergi dilimlerinin genişletilmesi yok.”

‘İNSANLAR ÇÖPTEN YİYECEK TOPLUYOR’

Türeli, teklifte en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik bir düzenleme de olmadığına dikkat çekti. Yaklaşık 3.9 ya da 4 milyon kişinin en düşük aylık olan 14 bin 469 lira aldığına işaret eden Türeli, iktidara şöyle seslendi:

“Asgari ücret açlık sınırının altında ve yılda 1 kere asgari ücret belirliyorsunuz. Bu kadar büyük krizin olduğu ekonomi içinde, insanların çöpten yiyecek topladığı bir Türkiye’nin içinde asgari ücreti yılda 1 kere belirliyorsunuz; böyle bir şey yok. 2 kere bile değil, 4 kere; üç ayda bir belirleyeceksiniz.”

‘ÇAY İÇECEK PARASI YOK’

Türeli, emeklilerin içinde bulundukları sıkıntının, krizin çok büyük olduğunu belirterek, “Emeklinin kahveye gidecek, çay içecek parası yok cebinde, torununa bir oyuncak alacak parası yok, çikolata alacak parası yok” dedi.

‘VER YETKİYİ...’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, teklifte, “Türk parasının değerini koruma kapsamında karar almaya Cumhurbaşkanı yetkilidir” denildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bu yetki beraberinde Cumhurbaşkanına Türk parasının değerini koruma görevini de vermekte. Her fırsatta ‘Ben ekonomistim’ diyen, seçim önceleri ‘verin yetkiyi, görün etkiyi’ diye söyleyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu görevi yerine getirebilmiş midir ? Bu yetkiyi doğru kullanmış mıdır ? Cumhurbaşkanına seçimlerde yetki verildi, halk yetkiyi verdi ama bu yetkinin TL’ye etkisi ne oldu, biraz bunun üzerinde konuşmak istiyorum.”

ERİMEYİ TEK TEK ANLATTI

Daha sonra elindeki görselleri komisyon üyelerine göstererek, konuşmasına devam eden Bakırlıoğlu, 2009 yılında 200 liralık banknot ilk çıktığında bu parayla 3 tane çeyrek altın alınabildiğe işaret ederek, “Bugün aynı banknotla, aynı 200 lirayla herhangi bir sarrafa veyahut da kuyumcuya gittiğiniz zaman alabileceğiniz tek şey kurdele ile bir çengelli iğne” dedi. Bakırlıoğlu, 2009 yılında 200 lira ile 15 kg et alınabilirken,

bugün ise ancak 200 gram et alınabildiğini dile getirdi. 200 liranın 2009 yılındaki karşılığı 132 dolar iken bugün bu parayla ancak 5 dolar alınabildiğini kaydetti. O dönemde 200 lira ile 100 ekmek alınabilirken, bugün 13 ekmek alınabildiğini anlatan Bakırlıoğlu, 2009’da 200 lira ile 63 litre benzin alınabilirken, bugün ancak ancak 3.8 litre benzin alınabildiğini de söyledi.

‘VALE ALMIYOR’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “200 lira yirmi yıl önce iki haftalık alışverişken bugün bir restorantta bahşiş veremiyorsun, vale 200 TL’yi almıyor, Türk parası âdeta yerle bir olmuş. Paranın değeri sarayın değil, pazarcının terazisiyle ölçülür” diye konuştu.

‘20 MİLYON YARDIMLA GEÇİNİYOR’

Ağbaba, Türkiye’de 4 milyon 574 bin, 5 milyona yakın hanenin Aile Bakanlığı’ndan yardım aldığını, her ailede 3-4 kişi olduğu düşünüldüğünde, 20 milyon kişinin Aile Bakanlığı’ndan aldığı yardımla geçinmeye çalıştığını kaydetti.

CHP milletvekilleri, teklifin bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek çıkarılması için önerge verdi. Ancak reddedildi.