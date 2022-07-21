Covid-19 etkiledi: Karavan satışlarında dev artış

21 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Karavan tatiline ilgi büyük ölçüde arttı. Karavan satıcıları, karavan turizmine bu sezon talebin daha da artacağını öngörüyor.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında karavan satışı yapan Görkem Kılıç satışların arttığını söyledi. Kılıç, yaptığı açıklamada “2019 yılından beri Türkiye'de karavan işi yapmaktayız. Karavanlara olan ilgi talep son iki senedir hatta üç senedir çok arttı. Yaklaşık yüzde 400 gibi satışlarımızda bir artış oldu. Bunun sebebi ise insanların artık otel tatilinden sıkılıp biraz daha kırsal alanlarda tatil yapmayı istemeleridir.

Karavanlarımız ikiye ayrılıyor. Birisi çekme dediğimiz karavanlar, diğeri de motorlu karavan diye sınıflandırdığımız karavanlar var. Karavanlarımızda genel olarak bir evde olan her şey içerisinde mevcut. Su ısıtıcısı, ortam ısıtıcısı, klima, oturma grubu, ocağı, buzdolabı gibi birçok opsiyon mevcut araçlarımızda. Karavan modellerimiz iki kişilikten başlayıp yedi kişiliğe kadar çıkmaktadır. Çekme karavanlarımızda ortalama fiyat aralığımız 16 bin ile 50 bin Euro civarında, motorlu karavanlarımızda ise 100 bin Eurodan başlayıp 160 bin Euroya kadar çıkmaktadır. Türkiye'de en çok tercih edilen bölge Marmara bölgesi. Fakat Kapadokya bölgesine de çok fazla karavan tatilcisi akın etmekte” şeklinde konuştu.



