Covid-19 önlemleri kaldırılırken ‘güvenli turizm sertifikası’ hâlâ zorunlu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Örneğin 17 Haziran’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesislerine gönderilen bir genelgede birçok pandemi önleminin kaldırıldığı ve esnetildiği belirtildi. Ancak Güvenli Turizm sertifikası 30 ve üzeri odalı tesisler için zorunluluk olmaya devam ediyor. Bu sertifikanın başından beri sahada uygulanamayacak işlevsiz kriterlerle dolu olduğunu söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararına tepki göstererek şöyle konuştu:

1500-2 BİN 500 TL

“Ankara’da masa başında alınan kriterler ile önceden belirlenmiş birkaç yandaş denetim firmasına para kazandırmak dışında hiçbir işlevi olmayan bu sertifikanın hâlâ zorunlu tutulmasını anlayamıyoruz. Sektörün içinden geçtiği bu zorlu dönemlerde her ay 1500-2 bin 500 TL aralığında ücret ödenen bu sertifikayla ilgili zorunluluğunun da kaldırılması gerekir. Toplu taşımada bile bütün önlemler kaldırıldı ama otellerimiz hâlâ bu sertifikaya aylık ücret ödeyecek üstüne de iki ayda bir yapılacak denetimlerde denetim masraflarını da cebinden karşılayacak. Bir de bu denetim firmalarından bazılarının hijyen ürünleri de var. Bizler resmi olarak olmasa da fiili olarak da o firma ürünlerini almak zorunda kalıyoruz.”

Zorunluluğun 30 oda altındaki tesisler için kalktığını hatırlatan Türkiye Küçük Otelciler Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu ise, “Bu da anlamsız oldu yani biz temiziz onlar değilmiş gibi anlaşıldı. Bir standart olmalı yani günlük kiralık ev uygulamaları var, bu tür uygulamalar onlara da gelmeli. Aslında bakanlığın ‘Yeşil belge’ isimli yeni bir sertifika ile ilgili çalışması sürüyor onu bekliyor bütün sektör bakalım o nasıl bir şey olacak nasıl uygulanacak. O herkese şart olup bir standart tutturacak mı göreceğiz” dedi.