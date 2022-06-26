Covid-19 sürecinde zirve yapan konteyner fiyatları düşüş eğiliminde

26 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgeler Koordinatörü Bilgehan Engin, navlun fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Bu yılın başında 40'lık konteyner için 13-14 bin dolar seviyelerinde olan Uzak Doğu-Avrupa navlunlarının son dönemde 10 bin doların altına düştüğünü dile getiren Engin, "Bu trend devam ederse yaz döneminde 9 bin doların altını görebilir" diye konuştu.

Engin, Covid-19 salgını sonrası navlun fiyatlarındaki düşüşün birkaç sebebi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeplerin başında öncelikle emtia ve ham madde fiyatlarının çok yüksek seyretmesi, bu girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı piyasalardaki mamulün ciddi oranda pahalanması ve bunun sonucu olarak talebi kırıcı boyuta gelmesi sayılabilir. Ek olarak dikkati çeken bir başka dinamik, yüksek seyreden ve yüksek seyirlerde ısrar eden navlunlardan dolayı bazı bölgesel armatörlerin alternatif servisler sunarak rekabet yaratmaya başlamasıdır."

"NE YAZIK Kİ KESİN KONUŞMAK GÜÇ"

Engin, konteyner fiyatlarına yönelik yıl sonu tahmini yapmanın zor olacağına işaret ederek, "Ancak global ekonominin tüm dinamiklerinin navlun fiyatlarında etkisi olduğu gibi belli başlı küresel armatörlerin tutumları da navlunların yukarı seviyelerde ısrarcı olmasına neden oluyor. Sene sonuna doğru navlunun aşağı yönlü olacağını tahmin ediyoruz. Yukarı yönlü bir hareket beklemesek de ne yazık ki kesin konuşmak güç" dedi.

Düşüş trendinin ihracatçılara büyük bir rahatlama getirmesini beklemediklerini de anlatan Engin, ihracatçının şu anki navlun fiyatlarının ötesinde hedef pazarlarda liman sıkışıklıkları, şoför bulunamaması, gümrüklerde yoğunluk gibi salgından kalan ve hala devam eden bazı yapısal sorunlardan daha fazla etkilendiğini gözlemlediklerini söyledi.

Engin, deniz yolu taşımacılığında ise ekipman eksikliği, gemilerdeki yer sıkıntıları ve navlunlar düşmesin diye hatların haftalık servislerinin haftada bir yerine, ayda 3'e, 2'ye çekilmesi gibi yapısal sorunlar yaşandığına işaret etti.

"UZUN VADELİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Engin, konteyner fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemlerin kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli olması gerektiğini aktararak, küresel ekonomide rekabeti bozucu dinamiklerin iyi irdelenmesi ve gözlemlenmesi, bu dinamiklere karşı yapısal ve ciddi önlemler alınması gerektiğini anlattı.