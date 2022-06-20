TEM otoyolunda korku dolu anlar: Kamyonetin kasasındaki 'konteyner' yola düştü
İstanbul TEM otoyolunda, bir kamyonetin kasasındaki konteyner, araçlar seyir halindeyken yola düştü. Sürünün dikkati faciayı önlerken; trafikte de aksamalar yaşandı.
Ümraniye’de TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
SÜRÜCÜ, SON ANDA FARK ETTİ
Olay, geçen cuma günü öğlen saatlerinde Ümraniye’de TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.
Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti.
TRAFİK AKSADI
Sürücünün dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
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