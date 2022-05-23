Credit Suisse CEO’su Gottstein: Önümüzdeki 2 yıl resesyon beklemiyoruz

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:47

Credit Suisse CEO’su Thomas Gottstein Davos Zirvesi’nde önümüzdeki iki yıl içinde resesyon beklemediklerini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Gottstein, “Yüksek enflasyon verisi ve dünyanın farklı yerlerinde gördüğümüz şoklarla birlikte şu an çok açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki; insanlar kendini güvensiz hissediyor ve riskten kaçınıyorlar. Tabii yavaşlama olacak ama biz bu yıl ve önümüzdeki yıl bir resesyon olmayacağı tahminde bulunuyoruz. Bu yılki büyüme 3.3 olacak, önümüzdeki yıl da yüzde 2.9" dedi.