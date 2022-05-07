'ABD resesyon riskiyle karşı karşıya kalabilir'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:29

Neel Kashkari, cuma günü Minnesota Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmemesi durumunda Fed'in resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağını belirterek tedarik zincirinin düzelmesi gerektiğini söyledi.



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Bloomberg HT' de yer alan habere göre; Kashkari değerlendirmesinde, tedarik zincirindeki kırılmalarda düzelme olmaması durumunda, Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için daha agresif bir para politikasını uygulamak zorunda kalacağını söyledi. Söz konusu politikanın uygulanmasının daha yüksek bir işsizlik oranına yol açabileceğini dile getiren Kashkari, bu durum da resesyona sebep olabileceğini açıkladı.

2000'DEN BERİ EN YÜKSEK MİKTARLI ARTIŞ

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırmıştı. Bu, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Fed karar metninde, “Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” ifadelerine yer verdi. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, 75 baz puanlık faiz artışını aktif olarak düşünmediklerini belirtmişti.

