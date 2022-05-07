'ABD resesyon riskiyle karşı karşıya kalabilir'
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmemesi durumunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi
Neel Kashkari, cuma günü Minnesota Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmemesi durumunda Fed'in resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağını belirterek tedarik zincirinin düzelmesi gerektiğini söyledi.
İŞSİZLİK ARTABİLİR
Bloomberg HT' de yer alan habere göre; Kashkari değerlendirmesinde, tedarik zincirindeki kırılmalarda düzelme olmaması durumunda, Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için daha agresif bir para politikasını uygulamak zorunda kalacağını söyledi. Söz konusu politikanın uygulanmasının daha yüksek bir işsizlik oranına yol açabileceğini dile getiren Kashkari, bu durum da resesyona sebep olabileceğini açıkladı.
2000'DEN BERİ EN YÜKSEK MİKTARLI ARTIŞ
ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırmıştı. Bu, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Fed karar metninde, “Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” ifadelerine yer verdi. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, 75 baz puanlık faiz artışını aktif olarak düşünmediklerini belirtmişti.
Video Haberler
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı