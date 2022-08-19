Credit Suisse'nin en büyük hissedarından bankaya uyarı
İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Group AG'nin en büyük hissedarı olan Harris Associates, Banka yönetiminden yatırım bankacılığı bölümünü sürdürülebilir şekilde kara geçirmesini veya bu bölümün geleceği için diğer seçenekleri gözden geçirmesini istedi.
Credit Suisse Group AG'ni yüzde 10'dan fazlasını elinde tutan Harris Associates'in baş yatırım yetkilisi David Herro, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Credit Suisse yönetiminin yatırım bankacılığı operasyonunun gelecek vıl veya sonraki yıl sürdürülebilir getiriler kazanmasını ağlayamaması halinde, aralarında bu bölümün satılmasının, bölünmesinin veya birleştirilmesinin olduğu diğer seçenekleri değerlendirmesini istediklerini ifade etti.
Foreks'te yer alan habere göre; Credit Suisse ise Harris Associates'in bu açıklamasına ilişkin yorum yapmadı.
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