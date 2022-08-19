Credit Suisse'nin en büyük hissedarından bankaya uyarı

19 Ağustos 2022 Cuma, 15:51

Credit Suisse Group AG'ni yüzde 10'dan fazlasını elinde tutan Harris Associates'in baş yatırım yetkilisi David Herro, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Credit Suisse yönetiminin yatırım bankacılığı operasyonunun gelecek vıl veya sonraki yıl sürdürülebilir getiriler kazanmasını ağlayamaması halinde, aralarında bu bölümün satılmasının, bölünmesinin veya birleştirilmesinin olduğu diğer seçenekleri değerlendirmesini istediklerini ifade etti.

Foreks'te yer alan habere göre; Credit Suisse ise Harris Associates'in bu açıklamasına ilişkin yorum yapmadı.