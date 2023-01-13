Crypto, iş gücünde yüzde 20 daralmaya gidiyor
Ünlü kripto borsası Crypto.com, bugün yaptığı açıklamada küresel iş gücünün yüzde 20’sini işten çıkaracağını duyurdu. Singapur merkezli şirket, "Zor ama gerekli bir karar" dedi. İhtiyatlı finansal yönetime odaklanıldığı belirtildi.
Kripto para borsası FTX'in iflasından sonra sektör, çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı.
Singapur merkezli "Crypto" adlı platform, iş gücünü azaltmaya karar verdi.
İŞ GÜCÜNÜ AZALTMA KARARI
Yapılan açıklamada, çalışanların yaklaşık yüzde 20'sinin görevine son verileceği belirtildi.
Atılan bu adım, sektördeki rezervler ve ödeme gücüyle ilgili endişelerin gölgesinde ve rakip borsalar Coinbase ve Huobi'nin personelinin yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkarma planlarını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.
"ZOR AMA GEREKLİ BİR KARAR"
Geçen hafta Reuters'e konuşan bir kaynak, Genesis'in de iş gücünde yüzde 30'luk azalmaya gideceğini söylemişti. Crypto'daki işten çıkarmalar, son dönemde bu yönde atılan ikinci adım olacak.
Şirketin CEO'su Kris Marszalek, "İhtiyatlı finansal yönetime odaklanmaya devam ederken, şirketi uzun vadeli başarıya konumlandırmak üzere ek kesintiler yapmak için zor ama gerekli bir karar aldık." dedi.
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