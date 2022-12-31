Kripto paralar 2023'te kayıplarını geri alacak mı?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 15:33

Kripto paraların üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Oysa bundan 1 yıl önce Bitcoin’de 69 bin dolar seviyelerinden sonra yaşanan geri çekilme 100 bin dolara hazırlık şeklinde yorumlanıyordu. Ama maalesef öyle olmadı. Zirveden başlayan düşüş, sanki yokuş aşağı freni patlamış bir kamyonun hareketine dönüşürken Ekonomim'den Ufuk Korcan'ın haberine göre 1 yıl içerisinde yaşanan olumsuz her gelişme aşağıya doğru inen kamyonun hızına hız kattı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlara başlaması, Rusya-Ukrayna savaşı, Terra’nın çöküşüyle Luna’nın ‘çöp’ olması, bazı kripto fonlarının batması, dev kripto borsalarından FTX’in iflası, peşinden Solana’da yaşanan sarsıntı ve son olarak da Binance hakkında yayılan söylentiler düşüşü bambaşka noktalara getirdi.

YÜKSEK MEBLAĞ YATIRMAK RİSKLİ

Geride bıraktığımız hafta da kripto para borsası Kraken, Japonya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. İşte yaşanan bu olaylar kripto para yatırımcılarına hatırlamak istemeyecekleri bir yıl olarak adını tarihe yazdırdı. Türk yatırımcıların büyük paya sahip olduğu kripto piyasasında yaşanan sert düşüşler ciddi kayıplara neden oldu. Rakamsal ifadesiyle bazı coin'lerde 1 yılda yaşanan kayıp yüzde 99’ları buldu. Yasal alt yapısının olmadığı, dolandırıcıların cirit attığı böylesine riskli bir enstrümana yüklü miktarda yatırım yapılmaması gerektiğini sık sık belirtmiştik. Toplam birikimlerinizin içinde maksimum yüzde 10 gibi, kısa vadede ihtiyacınız olmayacak bir meblağ ile yatırım yapılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştuk.

NFT'NİN HAVASI SÖNDÜ

Geldiğimiz noktada bu uyarıların ne kadar haklı olduğu görülüyor. Bunu sadece düşüşlerin ardından söylemiyoruz. Sert yükselişlerin yaşandığı, 5-10X’lik kazançların havalarda uçuştuğu dönemler için de bu uyarılar geçerli. Çünkü bugün hesabınızda gördüğünüz tutar kripto piyasasında yarın ‘0’a inebilir. Hatırlarsınız bir dönem NTF çılgınlığı yaşanıyordu. Herkesin dilinde NFT vardı. 2022 yılı başında 17 milyar dolarlara çıkan NFT’lerin işlem hacmi bugün 500 milyon doların altında. Yani kimse NFT’lerin yüzüne bakmıyor. Bu, bundan sonra NFT’lere ilgi artmayacak, kriptolar yeniden ilgi görmeyecek anlamına gelmesin. İlla ki kriptolarda ‘boğa’ dönemi başlayacak. Ancak bu alana yatırım yaparken dikkatli olmakta yarar var. Yukarıda da belirttiğim gibi ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapabilirsiniz borçla ya da krediyle sakın yatırım yapmamalısınız!

ETHEREUM’DA KRİTİK SEVİYE 1253 DOLAR

Ethereum haftalık bazdaki grafikte 9 Mart 2020 haftasında başlayan yükseliş trendiyle 8 Kasım 2021 haftasında başlayan düşüş trendi arasındaki marj oldukça daraldı. Alttan gelen yükseliş trendinin bu hafta için destek noktası 1209 dolar seviyesinde. Üstten gelen düşüş trendinin direnç noktası ise yine bu hafta için 1253 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu iki noktanın altında ya da üzerinde yapılacak haftalık kapanışlar o yöne doğru hareketin devam etmesine neden olabilir. Olası aşağı hareketlerde şu an için 1075 ve 1000 Dolar seviyeleri ara destek noktaları olmak üzere 873 ve 735 dolar seviyeleri önemli yatay destek noktaları konumunda. Yine olası yukarı hareketlerde ise 1235 dolar seviyesinin kırılması paritede 1 seneyi aşkın bir süredir devam eden baskının kısmen azalmasını sağlayabilir. Bu durumda ise 1350 ve 1420 dolar yatay dirençlerinin görülme olasılığı artabilir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Bu paritede 1700-1750 dolar bandı hacimli bir şekilde geçilmedikçe yeni bir yukarı yönlü trendden bahsetmek zor.

BİTCOİN’DE DESTEK NOKTASI 15.500 DOLAR

Bitcoin haftalık bazdaki grafikte 15 Ağustos 2022 haftasından beri düşüş kanalında hareket ediyor. Bu kanal içerisindeki en önemli destek bölgesi şu an için 15 bin 500-15 bin 800 dolar bandında bulunuyor. Bu bant oldukça kritik. Zira bu bölgenin altına inilmesi paritede ilk aşamada 14 bin 300 dolarlı seviyelerin test edilme riskini ciddi oranda artırabilir. Böyle bir senaryoda paritenin bu nokta üzerinde tutunması şart. Aksi halde hem yatay hem de düşüş kanalının alt bandının destek noktası olması açısından 12 bin 500 – 12 bin 800 dolar bandına doğru bir geri çekilme riski ortala çıkacak. Şu an için paritede olası bir rahatlama düşüş kanalının üst bandının hacimli bir şekilde kırılmasıyla alınabilir. Bu da bu hafta için 18 bin 439 Dolar seviyesine denk geliyor. Bunun dışındaki bütün yükselişleri tepki hareketi olarak yorumlamakta fayda var. İndikatörlerin ağırlıklı olarak negatif sinyal üretmemesine rağmen hala net bir şekilde pozitife dönmemeleri dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

KURUMSALLARIN KRİPTOYA İLGİSİ ARTABİLİR

İflaslar ve sert geri çekilmenin ardından kripto para piyasaları ciddi anlamda güven kaybetmiş durumda. Bu kaybedilen güvenin geri kazanılması biraz zaman alacak gibi. Özellikle çalkantının temelinde dev borsaların batışı olunca akla regülasyonun önemi geliyor. Küresel anlamda alım-satım platformlarına gelecek bir düzenleme güvenin geri kazanılmasını destekleyecektir. Basel Bankacılık Deneti Komitesi, kripto paralarla ilgili olarak 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek standartları belirledi. Buna göre bankalar varlıklarının yüzde 2’sini kriptolara ayırabilecek. Öte yandan ABD’de emeklilik fonlarının portföylerinde kripto paralara yer verebilecekleri söyleniyor.