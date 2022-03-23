Çukurova’da çiftçiyi don vurdu
Adana’da zirai don ve poyraz nedeniyle birçok ürün hasar gördü. Don ve poyraz; patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ile kavun gibi tarım ürünlerine zarar verdi.
Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da, geçen hafta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.
Yaşanan don, Yüreğir ilçesindeki turfanda patates tarlalarını etkiledi. Patatesteki zirai don zararı nedeniyle yüzde 50 oranında verim kaybı yaşandı. 20 Mart Pazar günü gece saatlerinde hava sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Yaşanan don ve poyraz, patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ve kavun gibi tarım ürünlerine zarar verdi.
“ÜRÜNLERİN HİÇBİRİ KALMADI, HEPSİ KURUDU”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen hafta yaşanan donda ürünlerin yüzde 30-40’ının, 20 Mart Pazar günkü donda ise ürünlerin yüzde 80’inin hasar gördüğünü söyledi. Doğan, “Mart ayında böyle bir don olayı Adana’da ilk defa görülüyor. Patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ve kavun gibi ürünlerin hiçbiri kalmadı, hepsi kurudu” diye konuştu.
Bakanlıktan destek beklediklerini aktaran Doğan, “Çiftçimiz şu anda zor durumda. Karpuzlar kuruduğu için çiftçiler şu anda fide bulamıyor. Masraflar çok. Çiftçilerimiz şaşırmış durumda. Çiftçiler tarım ilçe müdürlüklerine hasar tespiti için dilekçe vermekte. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek bekliyoruz” dedi.
"DÖNÜM BAŞINA 7-8 BİN LİRA ZARARIM VAR"
150 dönüm alanda domates, karpuz ve kavun eken, ancak zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçi Ferit Polat ise “Ürünlerin yüzde 90’ı zarar gördü. Dönüm başına 7-8 bin lira zararım var. Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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