Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanacak mı? MTV'de indirim sinyalleri

Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:53

Güncelleme: 05.12.2024 - 13:57

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu artışı yüzde 80'e kadar indirebilme yetkisine sahip. Eğer Erdoğan, indirim kararını yüzde 50 oranında uygularsa artış yüzde 22'ye düşecek. Ancak, Erdoğan bu yetkisini kullanacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV’de indirim yapılması olasılığına dair değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNE SAHİP

2024 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı ve bu oran 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi, harç ve cezaların artmasına sebep olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV oranını yüzde 80'e kadar indirme yetkisine sahip. Eğer Erdoğan bu yetkisini kullanmazsa, MTV artışı yüzde 43,93 olacak. Ancak, yüzde 50’lik bir indirim kararı alması durumunda, artış oranı yaklaşık yüzde 22 olarak belirlenecek.

Erdoğan, MTV artışıyla ilgili olarak 2023 yılında Yeniden Değerleme Oranı'nı yüzde 122,93'ten yüzde 61,5'e indirmişti. 2024'te ise Yeniden Değerleme Oranı'nda bir değişiklik yapmadı.

'DEĞERLENDİRME YAPILACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MTV oranındaki indirim konusunda yaptığı açıklamada, kamunun gelir ihtiyacı ve dezenflasyon politikasına destek konularına dikkat çekti. Yılmaz, "Kamunun gelir ihtiyacı var, diğer taraftan dezenflasyon politikasına destek boyutu var. Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz" dedi ve konuyla ilgili nihai kararın önümüzdeki dönemde verileceğini belirtti.

ORANLAR DEĞIŞMEZSE MTV TUTARLARI ARTACAK

Yeniden Değerleme Oranı'nda bir değişiklik olmazsa, 2025 yılı itibarıyla en düşük MTV 499,44 TL, en yüksek MTV ise 230.698,2 TL olacak.