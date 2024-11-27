2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu: 2025 MTV fiyatları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
Yeniden değerleme oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak açıklandı. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre belirlendi. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İşte 2025 yılında hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yüzde 43.93 olarak belirlendiği açıklandı. Bu gelişme ile 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ortaya çıktı.
2025 MTV ORANLARI
2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılıyor?
İşte 2025 yılı için model model MTV oranları...
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 4835 TL
- 4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 5313 TL
- 4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 5803 TL
- 4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 8421 TL
- 4-6 yaş - 6314 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 9267 TL
- 4-6 yaş - 10000 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 10112 TL
- 4-6 yaş - 7577 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 16330 TL
- 4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 17866 TL
- 4-6 yaş - 13956 TL
1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 25792 TL
- 4-6 yaş - 19862 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
- 1-3 yaş - 28142 TL
- 4-6 yaş - 21677 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 38.695 TL
- 4-6 yaş - 28.091 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 42.217 TL
- 4-6 yaş - 30.642 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 53.952 TL
- 4-6 yaş - 46.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
- 1-3 yaş - 58.864 TL
- 4-6 yaş - 51.203 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
- 1-3 yaş - 211.479 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
- 1-3 yaş - 230.698 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 7-11yaş - 1882 TL
- 12-15 yaş - 1420 TL
- 16 yaş ve üstü - 499 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 7-11yaş - 2068 TL
- 12-15 yaş- 1565 TL
- 16 yaş ve üstü - 551 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 7-11yaş - 2264 TL
- 12-15 yaş- 1709 TL
- 16 yaş ve üstü - 594 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 7-11yaş - 3661 TL
- 12-15 yaş - 2588 TL
- 16 yaş ve üstü - 993 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 7-11yaş - 4031 TL
- 12-15 yaş- 2838 TL
- 16 yaş ve üstü - 1085 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 7-11yaş - 4389 TL
- 12-15 yaş- 3098 TL
- 16 yaş ve üstü - 1184 TL
MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI
250 cc'ye kadar
- 100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL
- 100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL
- 100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
- 100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
- 100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL
251-650 cc arası
- 251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
- 251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
- 251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
- 251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
- 251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL
MİNİBÜS MTV ORANLARI
- 1-6 yaş arası - 5780 TL'ye çıktı
- 7-15 yaş arası - 3817 TL'ye çıktı
- 16 yaş üstü - 1862 TL'ye çıktı
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV ORANLARI
Fosil yakıtlı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıktı.
Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici oluyor.
2024 model - 241 kW ve üstü
- Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar: 52.869 TL
- Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü: 57.674 TL
2024 model - 211 kW-241 kW
- Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar: 32.299 TL
- Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü: 35.299 TL
2024 model - 181 kW-210 kW
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar: 20.543 TL
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü: 22.412 TL
2024 model - 151 kW-180 kW
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar: 13.487 TL
- Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü: 14.715 TL
2024 model - 121 kW-150 kW
- Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar: 9.673 TL
- Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü: 10.554 TL
2024 model - 106 kW-120 kW
- Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar: 6.448 TL
- Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü: 7.035 TL
2024 model - 86 kW-105 kW
- Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar: 4.091 TL
- Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü: 4.466 TL
2024 model - 71 kW-85 kW
- Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 2.527 TL
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil bankacılığından da yapılabiliyor. Ayrıca PTT ve Vergi Dairesin'den de ödeme yapmak mümkün.
MTV BORÇ SORGULAMASI
Geçmiş dönem borçları da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden sorgulanabiliyor.
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