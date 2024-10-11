MTV ve ÖTV kapsamı genişliyor: Motosikletler ve dronelar yeni düzenlemeye dahil!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:16

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin 3. maddesi uyarınca, motor silindir hacmi 100 cm³'nün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamına dahil edilecek.

Aynı zamanda askeri amaçlar dışında kullanılan insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınacak.

KAMU İKTİSADI TEŞEKKÜLLERİ (KİT) İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ İSTİSNASI

Teklifin ilk iki maddesinde enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümler yer alıyor. Buna göre, enflasyon düzeltmesinin yatırım üzerindeki vergisel etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla, bu düzeltmenin yatırım sürecinde ertelenmesi planlanıyor. Bu durumdaki şirketler, işletme döneminden itibaren enflasyon düzeltmesine tabi olacaklar.

Ayrıca, tasfiye veya iflas aşamasındaki şirketler ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) de enflasyon düzeltmesi uygulamasının dışında tutulacak. Bu ücretler, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.