Cumhurbaşkanı kararıyla ‘hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı’ değişti: Çiftçiye darbe ithalatçıya kıyak

İktidar, yerli üreticiye bir darbe daha vuracak karara imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 1 milyon ton arpa ve 1 milyon ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle ithaline izin verildi. Karar, çiftçinin ekim yaptığı dönemde alınırken üreticinin gelir kaybına yol açacağı uyarıları yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla “hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı” düzenlemesi değiştirilerek arpa ve mısır ithalatı kolaylaştırıldı. Karar, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, karara sert tepki göstererek “Bu, Türk çiftçisine çekilen ekonomik ve siyasal bir infaz belgesidir” dedi.

Adem, kararın yerli üreticinin alın terini yok sayan, ithalatla tarım piyasasını yöneten anlayışın devamı olduğunu belirterek “Bu düzenleme, içeride çiftçiyi bitirip dışarıdaki üreticiyi zengin eden bir tercihtir” ifadelerini kullandı.”

‘BU BİR PLAN, TESADÜF DEĞİL’

Adem, hükümeti sert sözlerle eleştirerek şöyle konuştu:

“Türkiye’de çiftçi ‘Ürettim ama satamıyorum’ diye feryat ederken hükümet 2 milyon ton ürünü sıfır gümrükle ithal ediyor. Hani yerli üretim desteklenecekti? Hani tarım stratejik sektör ilan edilmişti? Bu kararla bir kez daha gördük ki bu iktidar yabancı çiftçiyi bizim çiftçimizden daha çok seviyor.”

Adem, piyasadaki fiyatların bilinçli biçimde bastırıldığını belirterek “Rekolte rakamlarını şişiriyorlar, ‘depolar dolu’ algısı yaratıyorlar. Sonra ithalat kapılarını açıyorlar. Bu bir plan. Kazanan ithalat lobileri, kaybeden ise alın teriyle üreten çiftçi” dedi.

Çiftçilere seslenen Adem, “Mazotu, gübreyi, elektriği kaça alıyorsunuz? Maliyetler üçe katlanmışken aynı fiyata üretim yapabilir misiniz?” diye sordu.

Adem, “Madem rekor üretim vardı, neden 2 milyon ton ithalat yapıyorsunuz?” diyerek iktidarın söylemleriyle kararları arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

“Ya rakamlarla oynadınız ya da üretim planlamasını yapamadınız. Her iki durumda da bu karar, Türk çiftçisinin iflas fermanıdır. ‘Üretmeyin, ithal edeceğiz’ anlamına geliyor. Bu ülkenin gıda güvenliği ithalatla sağlanamaz. Çiftçi biterse Türkiye biter.”

Adem, hükümete çağrıda bulunarak “Bu ithalat kararını derhal geri çekin. Yerli üreticinin ürününü gerçek maliyetler üzerinden alım garantisiyle destekleyin. Mazot, gübre, yem, sulama maliyetinde acil indirime gidin. Tarıma ‘yük’ muamelesi yapan bu yönetim anlayışını terk edin” dedi.