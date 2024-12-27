Özgür Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı: 'Teker teker ilan edeceğiz!'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 14:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Meclisi'nin açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan'ın başının üstünde oturanlar bu milletin ekmeğinin ve aşının üstünde oturuyor.

Türkiye'de Erdoğan yoksullara sürekli 'Açsın, yoksulsun ama tehlike büyük, sabretmelisin' diyor.

CHP herkesi kucaklayan bir parti olduğunu 31 Mart'ta gösterdi. Belediyelerimizi durdurma çabası bundan. Nakit paraya çullanıyor. O para sosyal yardımlar için var. Yoksulun çocuğunun beslenme çantasını doldurmak için var ama o paralara çöküyor. Çıldırmasının sebebi, anketlerdeki memnuniyet oranımız yüzde 58.

Asgari ücret Türkiye'de yüzde 56... Yüzde 30-35 olan asgari ücretli çıkmış 56'ya. Büyük bir sıkıntı ve perişanlık yarattılar. Biz bunu duyduktan sonra, aslında 3 aydır bu niyetlerini biliyorduk, bu yalana kimse inanmadı.

ASGARİ ÜCRETE KARŞI MİTİNG ÇAĞRISI

Asgari ücret canavarı gitgide büyüyor. Bunlar asgari ücret 22 bin 100 lira yapmak suretiyle milleti büyük bir perişanlığa mahkum ettiler. O gece Türk-İş o masaya gitmedi. Çünkü işveren ile devlet anlaşmış, dediği asgari ücreti dayatıyor. Bunu çok olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Tandoğan'da yarın sefalet ücretini protesto edeceğiz. Herkesi yarın saat 13.00'te Ankara Tandoğan'a bekliyoruz.

Biz Suriye'de bir an önce demokratik rejimin tesis edilmesini ve bölgedeki Türkmen, Kürt, Alevi ve Sünni vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasını savunuyoruz. Bizim bölgedeki isteğimiz, bir tek mehmetçiğimizin burnunun dahi kanamamasıdır.

TÜİK'E 'PİNPON TOPU' YANITI

TÜİK bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sepetten pinpon topu çıkmış peki, ne varmış? Futbol topu varmış. Bunu mu yiyor asgari ücretli? Özür diliyorum TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar"

ŞİRKETLERE BOYKOT UYARISI

Sanayi Ticaret Odası Başkanı'nın da "sayın Erdoğan'ın verdiği rakama hepimiz uyalım" dediğini duyduk. Kendisinin adını not ettik. Erdoğan emekçileri ezmek için işaret fişeğini attı, hepimiz ona uyalım diyor. Buradan onun seslendiği herkese sesleniyorum; buna uyanlar karşısında bizi bulur.

Emekçinin hakkını vereni sonuna kadar savunacağız. Emekçiye sefalet ücretine mahkum edeni, hele hele asgari ücretin üstünde maaş alanları asgari ücrete mahkum etmeye kalkanlara, Erdoğan'ın yaptığı zammı yapıp yüksek zam yapmamak için organize olanlara şunu söyleyeceğim; bunu yapanlar karşısında tüketimden gelen gücünü kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını görecekler. İlan edeceğiz teker teker, nasıl yemeğin içine at eti katanlar ilan ediliyorsa, Erdoğan'ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.

ERKEN SEÇİM VURGUSU

Geçim olmayacağı açık, seçim olursa kurtuluş olacak.