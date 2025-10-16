Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bütçe açıklaması: 'Türkiye ekonomisinin 2026 yılında...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine dair yeni büyüme ve istihdam tahminlerini açıkladı. Yılmaz, 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 büyüdüğünü belirterek, “2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz” dedi.

2026 BÜYÜME VE İSTİHDAM HEDEFLERİ

Yılmaz, orta vadede Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, “2026 yılında ekonomimizin yüzde 3,8 oranında büyümesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı. İşsizlik oranının ise 2025 yılında yüzde 8,5’e düşeceği, 2026 yılında yüzde 8,4’e gerilemesi öngörülüyor.

ENFLASYON HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “2026 yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 16. Tek haneli enflasyon temel hedefimiz” açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son enflasyon raporlarında 2026 yılı tahmini, ikinci raporda yüzde 12 iken, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına yükseltilmişti

FAİZ GİDERLERİ 2 TRİLYON 741 MİLYAR TL

Yılmaz, 2025 sonunda milli gelirin 62,2 trilyon lira, 2026 sonunda 77 trilyon lira olmasını öngördüklerini açıkladı. Bütçe giderlerinde personel ve SGK harcamaları 5 trilyon 507 milyar TL, mal ve hizmet alımları 1 trilyon 249,6 milyar TL, cari transferler 6 trilyon 820,8 milyar TL olarak belirlendi.

Sermaye giderleri 1 trilyon 312,3 milyar TL, sermaye transferleri 525,4 milyar TL, faiz giderleri 2 trilyon 741,7 milyar TL olarak öngörülüyor. Bütçe gelirlerinde KDV 3 trilyon 993,4 milyar TL, ÖTV 2 trilyon 531,5 milyar TL, gelir vergisi 3 trilyon 517 milyar TL, kurumlar vergisi 613,2 milyar TL ve vergi dışı gelirler 2 trilyon 433 milyar TL olarak hedeflendi.

İHRACAT HEDEFİ BELLİ OLDU

Cevdet Yılmaz, 2026 yılında ihracatın 282 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiğini açıklarken ithalat verilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yılmaz, OVP’nin finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve fiyat istikrarını sağlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturmanın öncelikli bir konu olmaya devam edeceğini vurguladı.