Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz patronları dinleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın İstanbul'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 15:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz patronları dinleyecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın İstanbul’da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geleceği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, “OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi” başlıklı toplantıda MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerle biraraya gelecek olan Yılmaz iş dünyasının değerlendirmelerini ve önerilerini dinleyecek.

Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'da başlaması planlanan toplantıda yeni OVP hazırlıkları kapsamında cari açığı azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımı artırıcı tematik konularda iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarıyla istişari görüşmelerde bulunulacak.


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