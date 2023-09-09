Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:34

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün (8 Eylül) Rize Ticaret Borsası'nda iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde enflasyonun düşeceğini ve 2026'da yüzde 8,5 gibi tek haneli rakamlara döneceğimizi düşünüyoruz, tahmin ediyoruz" dedi.

"BUNUN ARKASINDA POLİTİKALARIMIZ VAR"

Yılmaz makro ekonomik istikrarı sağlamayı amaçladıklarını ve enflasyonu 2026'da tek haneli rakamlara düşürmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Son dönemlerde, gerek uluslararası konjonktür nedeniyle gerek kurdaki hareketlilik, gerek reel ücretlerdeki gelişmeler ve gerekse gelir tedbirlerimiz nedeniyle birçok faktör var. Geçici olarak enflasyonda bir artış söz konusu bu sene. Ama bu geçiş dönemine özgü bir artış. Kalıcı bir artış olmayacağını öngörüyoruz. Gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde enflasyonun düşeceğini ve 2026'da yüzde 8,5 gibi tek haneli rakamlara döneceğimizi düşünüyoruz, tahmin ediyoruz ve bunun arkasında tabii ki politikalarımız var."

"MERKEZ BANKASI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Yılmaz hem gelir politikaları, hem de harcama politikalarıyla kamuda mali disiplini koruyacaklarını savundu.

Yılmaz, bu dönemin şartlarına uygun bir şekilde dünyanın, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde para politikalarında bazı güncellemeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda Merkez Bankamız bu anlamda görevini yapmak durumunda ve kendi değerlendirmeleri neyse verilere bakarak, gelişmelere bakarak tabii ki hükümetimizin makro çerçevede çizdiği hedeflere bağlı kalmak kaydıyla Merkez Bankamız da araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapıyor, yapmaya devam edecek" diye konuştu.