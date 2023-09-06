Son dakika: Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı: Enflasyonda 'tek hane' 2026!
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Yılmaz, büyüme ve enflasyon hedeflerini duyurdu. Programa göre, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi belirlendi. OVP’ye göre yıllık ortalama dolar/TL kuru tahmini 2024 için 36,78 liraya dayandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe'de Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu.
Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz. Hedef tek haneli enflasyon. Amacımız finansal istikrarı sağlamak. Merkez Bankası bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.
OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak.
Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.
Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz.
DOLAR/TL TAHMİNİ 36 LİRAYA DAYANDI
Yeni OVP’ye göre yıllık ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78, 2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93, 2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla 47,79 olması öngörüldü.
2023’te bugüne kadar ortalama kurun 21,59 olduğu hesaplandığında yılın kalan bölümünde 23,88’i tutturmak için gereken yıl sonu dolar/TL kurunun 30,40 seviyesinde olması öngörüldü.
OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:
BÜYÜME
2023: Yüzde 4.4
2024: Yüzde 4
2025: Yüzde 4.5
2026: Yüzde 5
İŞSİZLİK HEDEFİ
2023: Yüzde 10.1
2024: Yüzde 10.3
2025: Yüzde 9.9
2026: Yüzde 9.3
ENFLASYON
2023: Yüzde 65
2024: Yüzde 33
2025: Yüzde 15.2
2026: Yüzde 8.5
KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ
2023: 12 bin 415 dolar
2024: 12 bin 875 dolar
2025: 13 bin 717 dolar
2026: 14 bin 855 dolar
CARİ İŞLEMLER AÇIĞI
2023: 42,5 milyar dolar
2024: 34,7 milyar dolar
2025: 31,7 milyar dolar
2026: 30 milyar dolar
İHRACAT
2023: 255 milyar dolar
2024: 267 milyar dolar
2025: 283,6 milyar dolar
2026: 302,2 milyar dolar
İTHALAT
2023: 367 milyar dolar
2024: 372,8 milyar dolar
2025: 388,9 milyar dolar
2026: 414 milyar dolar
TURİZM GELİRİ
2023: 55,6 milyar dolar
2024: 59,6 milyar dolar
2025: 64,7 milyar dolar
2026: 71,3 milyar dolar
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