Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkerede, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.
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