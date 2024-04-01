Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan seçim sonrası ilk açıklama: Önceliğimiz enflasyon

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:09

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programı kararlı şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek için kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, “Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız” ifadesine yer verdi. Cevdet Yılmaz mesajında yapısal reformlara işaret etti, kalıcı refah ve ücretlerdeki erimenin engellenmesi için enflasyonun düşürülmesi gerekliliğine dikkati çekti.

DEPREME İŞARET ETTİ

Dört yıllık bir seçimsiz sürece girildiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, salgın, küresel ekonomik daralma, bölgesel savaşlar ve deprem afetine rağmen Türkiye’nin güçlü yapısını koruduğunu belirtti. Yılmaz, depremin yaralarının sarılması yanında şehirleri afete dirençli hale getirmek için çalışacaklarını vurguladı. Ekonomide büyümenin sürdüğü, ihracat ve istihdamın arttığı, cari açığın düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece, yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır.”