İBB’nin 43 milyar 650 milyon liralık bütçesi kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 43 milyar 650 milyon liralık 2022 yılı bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu milletin fakirleşmesini 84 milyon insanımızdan hiçbirisi istemez. Herkesin bu sürecin atlatılması konusunda aynı düşünceye sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 43 milyar 650 milyon liralık 2022 yılı bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi. Oylamada 203 kabul, 21 ret oyu kullanıldı. Tartışmaların ve gergin anların yaşandığı bütçe görüşmeleri 8,5 saat sürdü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Umarım önümüzdeki ekonomik süreci de ülkemiz, milletimiz en hızlı şekliyle atlatır. Bu milletin fakirleşmesini 84 milyon insanımızdan hiçbirisi istemez. Herkesin bu sürecin atlatılması konusunda aynı düşünceye sahip olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan yapılması gereken ne var ise ortaklaşa yapılmasından yanayız” dedi.
İBB Meclisi'nin Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan kasım ayı oturumlarının 6. birleşiminde, belediyenin 2022 yılı bütçe görüşüldü. Saat 14:30’da başlayan oturum, 23:00’te sonar erdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bütçe sunumunun ardından siyasi parti grupları adına konuşmalar yapıldı ve ardından oylamaya geçildi. İBB'nin 43 milyar 650 milyon liralık 2022 bütçesi, 203 kabul, 21 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Bütçe görüşmelerinin ve oylamanın ardından, oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu teşekkür konuşması yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:
"BİRÇOK ŞEY SÖYLENDİ UMARIM HERKES KENDİ İÇİNDE MUHAKEMESİNİ YAPAR"
- Birçok şey söylendi. Umarım herkes kendi içinde muhakemesini yapar. Herkes söylediklerinin ve söylemediklerinin ya da söyleyip de pişman olduğunun iç muhasebesini yapar. Gönülden herkes, bir şekilde buradan, yaptığı bu değerli müzakereyi önümüzdeki yıl takip etmek üzere ayrılacak. Tabii 2,5 yılda 25 yılın muhasebesini yapar gibi hesap sormanızı anlayışla kabul ediyorum. Hiçbir şekilde bir kızgınlık veya hiçbir şekilde bir öfkem asla yoktur, bunu bilesiniz. Sadece ve sadece dinlerken her grubun kendi içerisinde seviyeyi bozmadan dinlemesini, anlamsız bir dil ile bir şekilde sanki tezahürat yaparcasına karşılık vermesini normal bulamıyorum. Hangi grup, hangi kişi yaparsa yapsın.
"EMEKLE, EFORLA, HALKINI HİSSEDEREK SÜRECİ YÖNETME ÇABASINDA OLAN BİR YÖNETİMİZ"
- Biz hizmet etmeye çalışıyoruz. Lütfen her yılı, her seneyi kendi ölçeğinde değerlendirmek konusunda hassas olunmasını diliyorum. 2,5 senelik süreç, kendi içinde 1,5 yıllık pandemi de barındırıyor. Ama her şeye rağmen büyük bir emekle, büyük bir eforla, halkını hissederek, halkıyla beraber süreci yönetme çabasında olan bir yönetimiz. Umarım önümüzdeki ekonomik süreci de ülkemiz, milletimiz en hızlı şekliyle atlatır.
"YAPILMASI GEREKEN NE VAR İSE ORTAKLAŞA YAPILMASINDAN YANAYIZ"
- Bu milletin fakirleşmesini 84 milyon insanımızdan hiçbirisi istemez. Herkesin bu sürecin atlatılması konusunda aynı düşünceye sahip olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan yapılması gereken ne var ise ortaklaşa yapılmasından yanayız. Ama alınan kararların da akılla, bilimle, liyakatle, hukukla, adaletle alınmasından da yanayız. Bu bağlamda Allah memleketimizin, devletimizin ve şehrimizin yardımcısı olsun. Umarım bugün ortaya koyulan ve kabul edilen bir bütçe şehrimize de hayırlı olsun.”
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