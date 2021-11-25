CHP'li Ali Mahir Başarır, bütçe görüşmelerinde Bakan Soylu ile arasında geçen gerginliği anlattı
İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerginlik yaşayan ve hakarete maruz kaldığını belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet'e konuştu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı’nın TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın intiharı ile ilgili sorular sorduğu sırada gerginlik yaşandı. Başarır, Soylu'nun görüşmeye ara verildiğinde kendisine küfrettiğini ve bu küfürlerin tutanaklara geçmediğini belirtti. Cumhuriyet TV'ye konuşan Başarır, '' Süleyman Soylu gerçekten normal değil ve her an birine saldırabilir'' ifadelerini kullandı.
''AİLEME KARŞI ÇİRKİN BİR HAKARETTE BULUNDU''
Gerginliğin başlangıcı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başarır, ''Bana sürekli bakıp kafa sallıyordu. Nedenini sorduğumda parmağını sallayarak aileme karşı çok çirkin bir hakarette bulundu, onu burada söylemek istemiyorum. Terbiyem müsaade etmiyor. Daha önce de söyledim, bu lafı ona iade de etmiyorum. Çünkü her anne kutsaldır.'' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ''zehirli bir yılansın, yalancısın'' dediğini aktaran Ali Mahir Başarır, Soylu'ya hukuk ve ahlak çerçevesinde yanıtlar verdiğini belirtti. Soylu'nun bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Başarır, yaşanan gergin anlarda Soylu'nun komisyonun başkanına ''bana bakmasın, tahrik oluyorum'' dediğini iletti.
''YAPTIKLARINI BEN ORTAYA ÇIKARDIM''
''Altı aydır yaptıklarını ben ortaya çıkardım. Herkes kardeşçe, beraberce yaşamayı öğrenmeli. Benim bunlardan umudum yok, ama geleceğe dair tabii ki umudum var'' ifadelerini kullanan Başarır, Türkiye'ye mutlaka güneşin doğması gerektiğini söyledi.
İlgili Haberler
- Soylu’nun itirafına SBK cephesi ne diyor?
- Kavgaları gündem olmuştu: Gül ile Soylu nerede bir araya geldi?
- Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya: Prison Break izlemiş olsan bile kaçışın yok
- CHP'li Mahir Başarır: Ülkeyi uçuşa geçirdiğini söyleyen iktidarın, vatandaşa armağanıdır bu acı tablo!
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması