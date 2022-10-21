Cumhuriyet gündeme getirdi: Maden sahası ihalesi iptal edildi
Amasra’da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren işçiler toprağa verilirken, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çıkarılan kömürlerin torbalanma işi için 24 Ekim'de düzenleyeceği ihale iptal edildi.
Cumhuriyet, Amasra’da yaşamını yitiren madenciler toprağa verilirken kazanın yaşandığı Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madenden çıkarılacak kömürlerin torbalanması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkililerinin 17 Ekim’de ihale yaptığını gündeme getirmişti. Türkiye yitirdiği madencilerin yasını tutarken yetkililerin kaza olan maden için ihaleye gitmesi büyük tepki topladı. 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın faciasının ardından cenazeler toprağa verildiği sırada Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileri ihaledeydi.
Kazanın olduğu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madendeki kömürlerin torbalanması için açılan ihale 17 Ekim’de yapılmıştı.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Seçimde dağıtmak için kömür lazım o yüzden mi? Bari gözyaşlarımızın kurumasını bekleseydiniz” açıklamasında bulunurken Bağımsız Maden-İş Sendikası Eski Başkanı Kamil Kartal, "İnsan canı bunlar için önemli değil” ifadelerini kullanmıştı.
Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de aynı saha için yapılması planlanan bir ihale ise "Görülen lüzum üzerine" iptal edildi.
AMASRA’DAKİ NAKLİYE İHALESİNİ İPTAL ETTİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, gazetemizin dün gündeme getirdiği ihalenin ardından Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan ocak taşlarının ve lavvar atığı şistlerin kamyonlara yüklenerek taş döküm sahasına nakli, boşaltılması ve yayılması ile stok sahasında bulunan paketlenmemiş satılabilir kömürlerin müessese içinde nakli ve kamyonlara yüklenmesi ihalesini iptal etti.
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