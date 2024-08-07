Cumhuriyet sordu! Havalimanları neden pahalı?

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:19

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:19

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, dün yeni hedeflerini anlattıkları bir basın toplantısı düzenledi.

Havacılıktaki güncel sorunları değerlendiren Ersoy, havalimanındaki gıdaların pahalılığını söyle yorumladı:

“Biz devlete dövizle kira ödüyoruz. Kiracılarımız da bize dövizle ödüyor o yüzden bu maliyeti fiyatlara yansıtıyorlar maalesef. Ama yine de fiyatlarımız Avrupadaki havalimanları ile aynı, kur farkından dolayı pahalı oluyor. Biz yine de yolcularımızın en azından temel gıdaya daha uygun fiyatlarla erişimini artırmak için su ve bisküvi, kek satan makineler yerleştirdik."

Toplantıda yeni açılan ikinci pistin şu an gece kullanılmadığını yakın zamanda gece uçuşuna da açılınca sorunların biteceğini söyleyen Ersoy, kule görevlilerinin grevleri sebebiyle aksayan uçuşların düzene girdiğini belirtti.

Ersoy, “Biz kulelere müdahale edemiyoruz ama oradaki iş yavaşlatma grevi sona erdi. Bagaj konusundaki sorunların tekarlamaması için AJet ve Pegasus’la konuştuk" dedi.

14 yıllık bir binada hizmet verdiklerini de hatırlatan Ersoy, yolculardan gelen şikayetler doğrultusunda 35 milyon Euro'luk bir yatırımla yenileme çalışmaları yürüttüklerini de söyledi.