Pahalılık algısı nedeniyle turist ayağını kesince turizmci sezonda çareyi indirimde buldu: Son dakika indirimi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Türkiye artık turizmde “pahalı ülke” konumunda yer alıyor. Yerli turist için tatil hayal iken yabancılar da alternatif rotaları tercih etmeye başladı. Otellerde doluluk oranları istenilen seviyede olmayınca Bodrum, Fethiye ve Kaş’ta oteller temmuz ortası itibarıyla ortalama yüzde 10-50 arası indirime gitti.

Örneğin, Antalya Kemer’de bulunan bir otelin iki kişi için her şey dahil üç gece tatil ücreti 62 bin 400 TL iken yüzde 52 indirimle bu tutarın 29 bin 952 TL’ye indiği görüldü. Muğla Fethiye’de bulunan bir otelin de ağustosta yine üç gece iki kişilik fiyatının yaklaşık yüzde 58 indirimle 92 bin TL’den 64 bin 584 TL’ye kadar düştüğü görüldü.

Doluluk düştüğünü söyleyen Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu, “Fiyatları ortalama yüzde 20-25 düşürdük. Artık son dakika rezervasyonları bekliyoruz. Fiyatları düşürdüğümüz için biraz hareketlendik” dedi.

Bu saatten sonra kıyı bölgesi otelleri için turizm hedeflerinin tutmayacağının altını çizen Ustaoğlu, “Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 50. Yüzde 90-100 gibi bir doluluk tutmayacak. Yüzde 70-75’lerde kapatabilirsek iyi diyeceğiz” dedi.

Avrupalı turist için alternatif pazarların olduğunu anımsatan Ustaoğlu, “Onlar bizden daha uygun fiyat veriyor. Çünkü maliyetleri bizim kadar yüksek değil” diye konuştu.

‘TURİZM HEDEFLERİNİ DÜŞÜRDÜK’

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise iç pazarda ise yüzde 50 daralma olduğunu vurguladı. Yabancı turistin fiyatlardan dolayı kaçtığını kabul eden Dengiz, “Kıştan beri bir indirim vardı. İlk defa olmuyor. Normalde 30 Nisan’a kadar bitiyordu. Fakat erken rezervasyon indirimini biz aşama aşama uzattık” dedi.

Turizm hedeflerini düşürdüklerini de ekleyen Dengiz, şöyle konuştu:

“Üç yıl öncesinde deniz ve hava yolu ile 1.5 milyon turist hedefimiz vardı ama artık ortalama 1 milyon hedefimiz var.”

Restoranlardaki durumu değerlendiren Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer ise şunları söyledi:

“Güneyde büyük bir telaş var, ‘Eyvah bütün müşteri ya Yunanistan’a gitti ya da yazlıklara kapandı’ telaşı hâkim. Ama bayram etkisi unutuluyor. Hazirandaki bayramda özellikle orta sınıf güzel harcamalar yaptı ve şimdi bir durgunlaştı. Temmuz-Ağustos’a sıkışan sezon 10-15 gün geç başladı. Ben özellikle güneyde bu haftasonundan itibaren yüzlerin gülmeye başladığını görüyorum. Lüks segmentte zaten bir sorun yoktu orta segmentte de yeni yeni iyileşme sinyalleri alıyoruz.”