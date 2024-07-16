Akçay’daki otel Miami Beach’teki otelden pahalı

16 Temmuz 2024 Salı

Artık bu fiyatlara dur demiyorum, durdurun diyorum.

Akçay’da kaldığım otel Miami Beach’te kaldığım otelden daha pahalı.

Akçay’da oğlumla birlikte gecesi 5 bin 250 TL’ye Room 23 Hotel’de kaldım.

Miami Beach’te de kaldığım Avalon Hotel’in geceliği ise 135 dolar. 4 bin 500 TL.

Akçay’da kaldığım otel Miami Beach’teki otelden 750 TL daha pahalı.

Bodrum’daki otel fiyatlarını söylemiyorum bile.

Size de bu garip gelmiyor mu?

Türkiye’deki fiyatlar aldı başını gitti.

Bu nasıl oluyor artık anlamakta güçlük çekiyorum.

Ülkemizde turizm açısından gelinen nokta işler acısı.

Kiminle konuşsam pahalılıktan yakınıyor.

Bu ülke, yaşayan bizlere zaten pahalı.

Artık yurtdışından ülkemize tatile gelen turistler için de pahalı bir ülke oldu.

Beşiktaş sahilindeki lüks otellerinden biri olan Mandarin Otel’e arkadaşım ile birlikte gittik.

İçtiğimiz bir çayın fiyatını söyleyeyim de siz de şaşırın: 242 TL. 8 dolar. Evet o küçücük bardakta gelen çayın fiyatı bu.

Bu kadar fahiş fiyata çayın beşiği İngiltere’de bile içemezsiniz.

Tatil yörelerinde oteller yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor.

Restoranlar ve kafeler günü zararla kapatıyorlar.

Bodrum sokakları boş.

Alaçatı’nın kalabalıktan yürünmeyen meşhur Hacımemiş Mahallesi boş.

Ama ne hikmetse kimse burnundan kıl aldırmıyor. "Biz nerede yanlış yapıyoruz" demiyor.

Arkadaşım Bodrum’da Zuma Beach’e gitmiş. Beach’e giriş ücreti 3 bin 340 TL. Üşenmeden saymış koca beach'te 16 kişi varmış.

Küçükkuyu’da adam çadır kamping kurmuş. Günlük 6 bin TL’ye kiraya veriyor.

Çadır bile Miami Beach’teki otelden pahalı.

Zincir otellerden Bodrum’da lüks bir otel var. Rixos. Haftalığı 212 bin 268 TL.

Aynı otelin Mısır Sharm El Sheikh’te de yeri var. Konsept aynı. Ultra her şey dahil 56 bin TL.

Bodrum’da 1 hafta kalacağınıza haftalık fiyatına Mısır Sharm El Sheikh’te 4 hafta kalabiliyorsunuz.

Siz de bu nasıl olur demiyor musunuz?

Şu anda Yunan adaları Türk turisten geçilmiyor.

Yunan adalarında tatil yapan memnun, İspanya sahillerinde tatil yapan memnun, İtalyan sahillerinde tatil yapan memnun.

Güzelim Ege, Akdeniz sahillerinde tatil yapan ne Türkler ne de turistler memnun.

Geçen sene 26 Nisan’da yazdığım yazımı okurlarım gönderdi. Yazımın üzerinden 14 ay geçmiş.

O gün yazdığım yazıda kruvasanın ve kahvenin fiyatını vermiştim. Kruvasan 75 TL, kahve de 70 TL.

Şimdi fiyatlara baktım. Kruvasan 140 TL, kahve de 160 TL olmuş.

14 ayda yüzde yüz zam görmüşler.

Peki o zamanki dolar kuru kaç TL idi, şimdi kaç TL?

Dolar da 20 TL’den 33 TL’ye çıkmış.

Dolar’dan bile daha fazla zam görmüşler.

İtalya'da geçen sene de kruvasan 2 Avro’ydu bu sene de 2 Avro, kahve de geçen sene 2 Avro’ydu bu sene de 2 Avro.

Bu fiyatlara kim dur diyecek?

Dünyanın en pahalı ülkesi olarak tarihe geçmek istiyorsak doğru yoldayız.

Böyle bir iddiamız yoksa kendimize soralım: Biz nerede yanlış yapıyoruz?