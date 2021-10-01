Cumhuriyet tarihi böylesini görmemişti: GSYH'de bir ilk
Vergi Uzmanı ozan Bingöl, 'Vergiye Dair' isimli sitesinde kaleme aldığı yazıda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hakkında çarpıcı veriler paylaştı. Bingöl, "1923 yılından bugüne kadar arka arkaya yedi yıl boyunca kişi başına GSYH’nın düştüğü tek dönem 2014-2021 yılları olmuştur" dedi.
Ozan Bingöl, 'Vergiye Dair'de kaleme aldığı yazıda çarpıcı veriler paylaştı. "Cumhuriyet tarihi boyunca arka arkaya yedi yıl boyunca kişi başına GSYH’nın düştüğü tek dönem 2014-2021 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönem olmuştur" diyen Bingöl, "Daha önce sadece ikinci dünya savaşı yıllarında arka arkaya dört yıllık bir kişi başına gelir düşüşü yaşanmıştır. Dünya ekonomik buhran dönemi, 1980 darbesi dönemlerinde bile kişi başına gelir düşüşleri en çok arka arkaya üç yıl sürmüştür" bilgisini de paylaştı.
Kalıcı ve artan bir fakirlik sürecine girildiğini belirten Bingöl, paylaştığı tablo ile birlikte şunları belirtti:
"Yukarıdaki verilere göre Türkiye’de 2014-2020 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönemde kişi başına GSYH rakamında sürekli bir düşüş yaşaması dikkate değer bir durumdur. Yedi yıl boyunca sürekli olarak fakirleştik. Bir nevi fakirleşme döngüsüne, başka bir ifade ile kalıcı ve artan bir fakirleşme sürecine girdik."
"Derinleşen fakirleşme ve küçülen milli gelir pastasına rağmen bazılarının porsiyonu büyümeye devam etmiştir" diyen Ozan Bingöl, şunları belirtti:
"Siyasetin insan için olması gerektiği düsturu ile sürekli fakirleşme kabul edilemez bir durumdur. Düşen kişi başına GSYH ile genel ve ortalama anlamda sürekli fakirleşirken, küçülen gelir pastasından herkesin porsiyonu aynı oranda küçülmemektedir. Özellikle dar gelirlinin porsiyonları pastadaki genel küçülmenin de üzerinde gerçekleşmektedir. Bazıları ise pasta küçülmesine rağmen kendi porsiyonunu büyütebilmiştir."
Bingöl, aşağıdaki tabloyu paylaşarak, "Yer verdiğim, gelirin yüzde yirmilik dilimler itibariyle dağılım verileri bu durumu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.
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